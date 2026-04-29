Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Какая часть Украины получила независимость во времена Гитлера – что с ней случилось

Юрий Берендий
29 апреля 2026, 12:57
"Мюнхенский заговор" стал отправной точкой для передела Европы, последствия которого непосредственно затронули и украинские земли, в частности Закарпатье.
О чем идет речь в материале:

  • Что известно о Карпатской Украине 1939 года
  • Как Венгрия оккупировала Закарпатье
  • Как Гитлер повлиял на Украину

В марте 1939 года на карте Европы появилось украинское государство — и исчезло через три дня. Его создание стало прямым следствием Мюнхенского соглашения и нацистской политики перекройки границ. Об этой малоизвестной странице рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Мюнхен 1938 года: как судьба Закарпатья решалась без Украины

По его словам, осенью 1938 года в Мюнхене встретились лидеры четырех государств. Гитлер требовал Судетскую область Чехословакии, мотивируя это тем, что там живут преимущественно немцы. Премьеры Великобритании и Франции избрали путь уступок, чтобы избежать большой войны.

"Лидеры тогдашнего свободного мира, премьеры Великобритании Невилл Чемберленд и Франции Эдуард Даладье приехали на переговоры с Гитлером в Мюнхен. В результате переговоров они идут на умиротворение агрессора и, не спрашивая Чехословакию, отдают Гитлеру Судеты", — рассказывает Аким Галимов.

Об украинских землях в Мюнхене официально не говорилось. Но решения, принятые там, запустили цепь событий, которая непосредственно коснулась Закарпатья.

Каковы последствия "Мюнхенского заговора"

Мюнхенское соглашение спровоцировало политический кризис внутри Чехословакии. Воспользовавшись им, автономию провозгласили сразу две части страны — Словакия и Подкарпатская Русь. Чехословацкое правительство согласилось с обеими.

Однако на этом перекройка границ не остановилась. По требованию Гитлера был созван Венский арбитраж.

"По сути, этот арбитраж осуществил еще один дерибан чехословацких территорий, который непосредственно касался уже и украинцев. Венгрии, тогдашней союзнице Гитлера, отдают часть Закарпатья с основными городами — Ужгородом, Мукачево, Берегово и Чопом", — объясняет Галимов.

Аргументом служило то, что Закарпатье когда-то входило в состав Венгерского королевства. Этот же принцип — апелляция к "более древней" принадлежности — использовался и в Мюнхене в отношении Судет.

Как рождалась Карпатская Украина

В видео говорится о том, что после потери Ужгорода руководство автономии было вынуждено переехать в Хуст. Именно там 30 декабря 1938 года Подкарпатская Русь официально получила новое название — Карпатская Украина.

Новое название повлекло за собой реальные шаги к государственности. Глава Карпатской Украины Августин Волошин издал два ключевых распоряжения: создал вооруженные силы — Карпатскую Сечь — и ввел украинский язык в качестве государственного.

Как долго Карпатская Украина была независимой

15 марта 1939 года Карпатская Украина провозгласила независимость. В тот же день гитлеровские войска вошли в Прагу — Чехословакия как государство прекратила существование.

"Эта независимость, которую отчаянно защищали воины Карпатской Сечи, продержалась всего три дня. Никто не успел нанести это маленькое украинское государство на карту", — говорит Аким Галимов.

Венгрия, действуя с молчаливого согласия Берлина, ввела войска на территорию Карпатской Украины. Карпатская Сечь сопротивлялась, но силы были неравны. 18 марта венгерские подразделения захватили последний опорный пункт — город Воловец, после чего Карпатская Украина перестала существовать.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Закарпатье Закарпатская область новости Закарпатья История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять