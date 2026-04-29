Какая часть Украины получила независимость во времена Гитлера – что с ней случилось

"Мюнхенский заговор" стал отправной точкой для передела Европы, последствия которого непосредственно затронули и украинские земли, в частности Закарпатье.

Карпатская Украина — как Украина обрела независимость во времена Гитлера

В марте 1939 года на карте Европы появилось украинское государство — и исчезло через три дня. Его создание стало прямым следствием Мюнхенского соглашения и нацистской политики перекройки границ. Об этой малоизвестной странице рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Мюнхен 1938 года: как судьба Закарпатья решалась без Украины

По его словам, осенью 1938 года в Мюнхене встретились лидеры четырех государств. Гитлер требовал Судетскую область Чехословакии, мотивируя это тем, что там живут преимущественно немцы. Премьеры Великобритании и Франции избрали путь уступок, чтобы избежать большой войны.

"Лидеры тогдашнего свободного мира, премьеры Великобритании Невилл Чемберленд и Франции Эдуард Даладье приехали на переговоры с Гитлером в Мюнхен. В результате переговоров они идут на умиротворение агрессора и, не спрашивая Чехословакию, отдают Гитлеру Судеты", — рассказывает Аким Галимов.

Об украинских землях в Мюнхене официально не говорилось. Но решения, принятые там, запустили цепь событий, которая непосредственно коснулась Закарпатья.

Каковы последствия "Мюнхенского заговора"

Мюнхенское соглашение спровоцировало политический кризис внутри Чехословакии. Воспользовавшись им, автономию провозгласили сразу две части страны — Словакия и Подкарпатская Русь. Чехословацкое правительство согласилось с обеими.

Однако на этом перекройка границ не остановилась. По требованию Гитлера был созван Венский арбитраж.

"По сути, этот арбитраж осуществил еще один дерибан чехословацких территорий, который непосредственно касался уже и украинцев. Венгрии, тогдашней союзнице Гитлера, отдают часть Закарпатья с основными городами — Ужгородом, Мукачево, Берегово и Чопом", — объясняет Галимов.

Аргументом служило то, что Закарпатье когда-то входило в состав Венгерского королевства. Этот же принцип — апелляция к "более древней" принадлежности — использовался и в Мюнхене в отношении Судет.

Как рождалась Карпатская Украина

В видео говорится о том, что после потери Ужгорода руководство автономии было вынуждено переехать в Хуст. Именно там 30 декабря 1938 года Подкарпатская Русь официально получила новое название — Карпатская Украина.

Новое название повлекло за собой реальные шаги к государственности. Глава Карпатской Украины Августин Волошин издал два ключевых распоряжения: создал вооруженные силы — Карпатскую Сечь — и ввел украинский язык в качестве государственного.

Как долго Карпатская Украина была независимой

15 марта 1939 года Карпатская Украина провозгласила независимость. В тот же день гитлеровские войска вошли в Прагу — Чехословакия как государство прекратила существование.

"Эта независимость, которую отчаянно защищали воины Карпатской Сечи, продержалась всего три дня. Никто не успел нанести это маленькое украинское государство на карту", — говорит Аким Галимов.

Венгрия, действуя с молчаливого согласия Берлина, ввела войска на территорию Карпатской Украины. Карпатская Сечь сопротивлялась, но силы были неравны. 18 марта венгерские подразделения захватили последний опорный пункт — город Воловец, после чего Карпатская Украина перестала существовать.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

