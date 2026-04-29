Украина еще раз опустилась в рейтинге Евровидения: какое место у LELEKA

Представительница от Украины LELEKA снова опустилась в рейтинге букмекеров и уже замыкает первую десятку.

LELEKA опустилась на 10 место - Евровидение 2026

Уже скоро в Австрии пройдет Евровидение-2026. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса Украина узнает уже 16 мая.

Однако в этот раз, Украина опустилась в прогнозах букмекеров уже теперь с 9-го на 10-ое место на eurovisionworld.com.

Теперь Украину опередила Италия и ее представитель Sal Da Vinci с песней "Per Sempre Sì". Тройку лидеров продолжают возглавлять Финляндия, Дания и Франция. Уже несколько недель подряд именно эти страны удерживают первые позиции.

LELEKA выступит на Евровидении 2026

Отметим, что еще две недели назад Украина была на 8 месте, а теперь замыкает первую десятку.

Рейтинг букмекеров Евровидение 2026 - на каком месте Украина

В первой десятке по-прежнему: Израиль, Австралия, Греция, Румыния и Швеция.

Евровидение 2026

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что представителем Украины на 70-м песенном конкурсе "Евровидение 2026" в Вене будет солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

