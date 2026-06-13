Работает как 65 холодильников: какой кухонный прибор увеличивает счета

Эксперты назвали бытовой прибор, который во время работы потребляет столько же энергии, сколько десятки холодильников. Его используют почти ежедневно.

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Главный источник высоких счетов может находиться прямо на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какой прибор незаметно увеличивает счета каждый месяц

Какая привычка поможет сократить расходы на электричество

Сколько на самом деле стоит использование популярных приборов

Рост тарифов на электроэнергию заставляет многих искать способы сократить расходы. Чаще всего внимание обращают на зарядные устройства, телевизоры или бытовую технику в режиме ожидания.

Однако эксперты предупреждают, что главный источник высоких счетов может находиться прямо на кухне. Об этом пишет Interia.biznes.

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Даже выключенные устройства потребляют энергию

Многие электронные приборы продолжают использовать электричество после завершения работы. Это так называемое потребление в режиме ожидания, благодаря которому техника быстро включается и готова к использованию.

Зарядное устройство, оставленное в розетке без подключенного телефона, также расходует энергию / Фото: PICSEL

Например, зарядное устройство, оставленное в розетке без подключенного телефона, также расходует энергию. По европейским стандартам потребление таких устройств ограничено, поэтому расходы обычно остаются минимальными. Тем не менее специалисты рекомендуют отключать неиспользуемую технику не только ради экономии, но и для повышения безопасности.

Какие приборы больше всего влияют на счета

Среди наиболее энергоемких бытовых устройств традиционно называют электрочайники, холодильники, стиральные машины и духовки. Холодильник работает круглосуточно, поэтому его энергопотребление распределяется на весь год. Стиральная машина расходует электричество во время каждого цикла стирки, а чайник потребляет значительную мощность за короткое время.

Однако именно духовка считается одним из самых затратных приборов на кухне. Модель мощностью около 2500 Вт способна потреблять сотни киловатт-часов в год даже при относительно умеренном использовании.

Прибор, который расходует энергию как 65 холодильников

По оценкам специалистов, во время работы духовой шкаф может потреблять столько же электроэнергии, сколько одновременно работающие десятки холодильников. Высокая мощность нагревательных элементов делает его одним из главных источников расходов среди кухонной техники.

Духовой шкаф расходует энергию как 65 холодильников / Фото: скриншот с Youtube

Хотя духовка используется не постоянно, каждый цикл приготовления пищи требует значительного количества электроэнергии. Именно поэтому эксперты советуют рационально планировать готовку и по возможности использовать остаточное тепло после выключения прибора.

Лидер по расходам

Несмотря на высокий расход духовки, самым дорогим в эксплуатации бытовым прибором специалисты называют индукционную плиту. Во время приготовления пищи она способна потреблять в несколько раз больше электроэнергии, чем холодильник или стиральная машина.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

При ежедневном использовании в течение часа расходы за год могут существенно увеличить общий счет за электричество. Поэтому владельцам таких плит рекомендуют обращать внимание на энергоэффективные режимы работы и не использовать максимальную мощность без необходимости.

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