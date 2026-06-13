Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Работает как 65 холодильников: какой кухонный прибор увеличивает счета

Константин Пономарев
13 июня 2026, 11:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты назвали бытовой прибор, который во время работы потребляет столько же энергии, сколько десятки холодильников. Его используют почти ежедневно.
Главный источник высоких счетов может находиться прямо на кухне
Главный источник высоких счетов может находиться прямо на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какой прибор незаметно увеличивает счета каждый месяц
  • Какая привычка поможет сократить расходы на электричество
  • Сколько на самом деле стоит использование популярных приборов

Рост тарифов на электроэнергию заставляет многих искать способы сократить расходы. Чаще всего внимание обращают на зарядные устройства, телевизоры или бытовую технику в режиме ожидания.

Однако эксперты предупреждают, что главный источник высоких счетов может находиться прямо на кухне. Об этом пишет Interia.biznes.

видео дня

Даже выключенные устройства потребляют энергию

Многие электронные приборы продолжают использовать электричество после завершения работы. Это так называемое потребление в режиме ожидания, благодаря которому техника быстро включается и готова к использованию.

Зарядное устройство, оставленное в розетке без подключенного телефона, также расходует энергию
Зарядное устройство, оставленное в розетке без подключенного телефона, также расходует энергию / Фото: PICSEL

Например, зарядное устройство, оставленное в розетке без подключенного телефона, также расходует энергию. По европейским стандартам потребление таких устройств ограничено, поэтому расходы обычно остаются минимальными. Тем не менее специалисты рекомендуют отключать неиспользуемую технику не только ради экономии, но и для повышения безопасности.

Какие приборы больше всего влияют на счета

Среди наиболее энергоемких бытовых устройств традиционно называют электрочайники, холодильники, стиральные машины и духовки. Холодильник работает круглосуточно, поэтому его энергопотребление распределяется на весь год. Стиральная машина расходует электричество во время каждого цикла стирки, а чайник потребляет значительную мощность за короткое время.

Однако именно духовка считается одним из самых затратных приборов на кухне. Модель мощностью около 2500 Вт способна потреблять сотни киловатт-часов в год даже при относительно умеренном использовании.

Прибор, который расходует энергию как 65 холодильников

По оценкам специалистов, во время работы духовой шкаф может потреблять столько же электроэнергии, сколько одновременно работающие десятки холодильников. Высокая мощность нагревательных элементов делает его одним из главных источников расходов среди кухонной техники.

Духовой шкаф расходует энергию как 65 холодильников
Духовой шкаф расходует энергию как 65 холодильников / Фото: скриншот с Youtube

Хотя духовка используется не постоянно, каждый цикл приготовления пищи требует значительного количества электроэнергии. Именно поэтому эксперты советуют рационально планировать готовку и по возможности использовать остаточное тепло после выключения прибора.

Лидер по расходам

Несмотря на высокий расход духовки, самым дорогим в эксплуатации бытовым прибором специалисты называют индукционную плиту. Во время приготовления пищи она способна потреблять в несколько раз больше электроэнергии, чем холодильник или стиральная машина.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

При ежедневном использовании в течение часа расходы за год могут существенно увеличить общий счет за электричество. Поэтому владельцам таких плит рекомендуют обращать внимание на энергоэффективные режимы работы и не использовать максимальную мощность без необходимости.

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Вам может быть интересно:

Об источнике: interia.biznes

Biznes.interia.pl — польский информационно-аналитический портал о бизнесе, экономике и финансах, входящий в медиагруппу Interia. Издание освещает события в сфере экономики, финансовых рынков, инвестиций, недвижимости, налогообложения, энергетики и рынка труда.

На сайте публикуются новости, аналитические материалы, комментарии экспертов, данные о курсах валют и фондовых индексах, а также авторские колонки экономических обозревателей. Материалы ориентированы как на представителей бизнеса и инвесторов, так и на широкую аудиторию, интересующуюся экономическими процессами в Польше и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тарифы на электроэнергию кухня холодильник плита интересные новости электроэнергия деньги духовка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

11:39Мир
Силы обороны мощно атаковали новые мосты в Крым: у врага возникли проблемы

Силы обороны мощно атаковали новые мосты в Крым: у врага возникли проблемы

11:31Война
Россияне проводили учения: дроны СБС "разнесли" полигон РФ, видео удара

Россияне проводили учения: дроны СБС "разнесли" полигон РФ, видео удара

10:37Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гречка получится в разы вкуснее, чем в ресторане: что добавить во время варки

Гречка получится в разы вкуснее, чем в ресторане: что добавить во время варки

Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Василий Веселый: нелегальные казино, коррупционные схемы и контроль над "Сенс Банком"

Василий Веселый: нелегальные казино, коррупционные схемы и контроль над "Сенс Банком"

Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Последние новости

13:28

Мужчина отпраздновал 100-летие и рассказал, что продлевает жизнь

13:13

Жена Цекало появилась на инвалидной коляске: "Когда это закончится"

13:01

Поздравления с Днём отца — красивые картинки и трогательные слова

12:50

Шесть приёмов сделают комнату визуально в два раза больше: как покрасить стены

12:41

Курс доллара подтолкнет цены на топливо: когда бензин и дизель могут подорожать

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
12:29

Без света до 2 суток: эксперт предупредил о возвращении отключений на Полтавщине

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

12:06

Привыкли полагаться только на себя: три самых независимых знака зодиака

11:59

Схватка с морским чудищем на берегу едва не закончилась трагедиейВидео

Реклама
11:39

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

11:31

Силы обороны мощно атаковали новые мосты в Крым: у врага возникли проблемы

11:22

"Для меня неприемлемо": Мартыновская сделала заявление после громкого скандала

11:15

Работает как 65 холодильников: какой кухонный прибор увеличивает счета

10:37

Россияне проводили учения: дроны СБС "разнесли" полигон РФ, видео удараВидео

10:37

Будет скачок цен на продукты: что и насколько подорожает на прилавках магазинов

10:34

Как избавиться от мокрицы в огороде: лучшие способы очистить грядки от сорняка

10:23

Дверь в потусторонний мир: что строго запрещалось делать во время ударов молнии

10:11

"Поддался влиянию Усика": Трамп пригласил боксера в Белый дом и пожалел об этом

09:43

Штормовой ветер и грозы с градом: украинцев предупредили об опасной погоде

09:33

Неудача за неудачей: Путин признал провал армии РФ в войне, что за этим стоит

Реклама
08:54

Второй раз за четыре месяца: Путин увеличил численность армии РФ, детали

08:52

Чем мульчировать огород и спасти растения от жары и сорняковВидео

08:29

Взрывы продолжались всю ночь: дроны поразили морской порт Темрюк на Кубани

07:39

Россия била по жилым домам, пострадали люди: что известно о последствиях атаки

05:30

Для четырех знаков зодиака начинается счастливый период: кто окажется в выигрыше

04:57

У родителей мало времени: какие документы нужно сделать ребенку после рождения

04:41

Почему пионерам в СССР строго запрещалось пожимать руку взрослым: неожиданная причина

03:21

Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

02:45

Откуда взялось выражение "надеть рога": скрытый стыд византийского царя

02:05

Галактика разрывается пополам: ученые ошарашили сенсационным открытием

01:10

Скандал в Киеве: медиков обвинили в халатности из-за смерти раненого воина

00:04

Удары Орешника преследуют другую цель: аналитик раскрыл детали

12 июня, пятница
23:34

Гороскоп на завтра, 14 июня: Тельцам — хлопоты, Водолеям — заработок

23:19

Потеряла много крови: с российской певицей Ольгой Бузовой случилось несчастье

23:07

Рост тарифов на коммуналку: украинцы узнали о важном условии МВФ

22:29

Голливудский актер сделал признание о своем раке

22:10

"Зеленый свет" на вступление Украины в ЕС: известна дата начала переговоров

22:07

Черная плесень исчезнет на глазах: простое средство удивит даже экспертовВидео

21:20

Баклажаны сразу пойдут в рост: чем подкормить в июне для максимального урожая

21:18

Почему не стоит покупать авто с маленьким пробегом: продавцы обычно молчатВидео

Реклама
21:07

Бомба для ФСБ-шника: СМИ узнали о взрыве в доме экс-главаря "МГБ ДНР"

20:15

Большинство готовит макароны неправильно: что делать, чтобы они не слипались

19:58

Мощный удар по пропагандистам и судьям РФ: Зеленский ввел новые санкции

19:41

"Как никогда раньше": Лукашенко неожиданно заговорил об окончании войны

19:16

На международном Саммите украинства в Швейцарии презентовали проект "Знай свою Украину" для школ по всему миру, – Игнат Коробко

19:10

У Украины есть уникальный шанс изменить ход войны: Невзлин назвал срокимнение

19:05

Бедность останется в прошлом: какие знаки зодиака поймают удачу в июне

19:02

Работники фабрики раскрыли, что на самом деле происходит с одеждой до продажи

18:52

"Нам будет непросто": прогноз блокирования Польшей вступления Украины в ЕС

18:46

Путин сделал абсурдное заявление о войне и пригрозил усилением ударов по Украине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять