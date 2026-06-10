Отмена резкого повышения тарифа на проезд: в КГГА приняли важное решение

Действующий тариф на перевозку пассажиров значительно ниже экономически обоснованного уровня.

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В Киеве повышают стоимость проезда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Отклонена петиция с призывом зафиксировать стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева

Действующий тариф значительно ниже экономически обоснованного уровня

Киевская городская власть отклонила петицию с призывом зафиксировать стоимость проезда в столичном коммунальном транспорте на уровне 8 грн.

"Пересмотр тарифов обусловлен обращениями предприятий транспорта, длительными периодами неизменности тарифа на перевозку, существенным ростом стоимости энергоносителей, топлива, оплаты труда и других расходов, уменьшением пассажиропотока в условиях пандемии и военного положения, а также необходимостью поддержания безопасной и стабильной работы городского пассажирского транспорта", – говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко на петицию.

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Также отмечается, что действующий тариф на перевозку пассажиров значительно ниже экономически обоснованного уровня, а себестоимость перевозок пассажиров растет.

В частности, по расчетам предприятий транспорта плановые тарифы на 2026 год на перевозку пассажиров составляют: 64,60 грн – на проезд метрополитеном, 44,14 грн – на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, фуникулер, автобус).

Что предшествовало

Уже три петиции на сайте Киевсовета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.

Ранее киевские власти отклонили первую петицию с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения.

В 2023 году городские власти заявили, что не собираются повышать стоимость проезда в общественном транспорте до конца войны.

В сентябре 2025 года Кличко заявил, что несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве является дотационным, город ищет возможности, чтобы не повышать стоимость проезда.

Рост стоимости проезда в Киеве: чего ожидать горожанам

В Киеве обсуждается возможное повышение цены на разовую поездку в общественном транспорте до 30 гривен. В КГГА уточняют, что это предварительный уровень тарифа, близкий к экономически обоснованным показателям.

Согласно расчётам департамента транспорта, в 2026 году фактическая стоимость одной поездки может достигать около 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте. В расчётах учитывались реальные расходы транспортных предприятий за 2025 год, включая зарплаты персонала, затраты на энергоресурсы и инфляционные изменения цен.

Если новые тарифы будут утверждены, они вступят в силу с 15 июля. Проездные, приобретённые до этой даты, сохранят свою действительность до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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