Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

Виталий Кирсанов
13 марта 2026, 17:26
Если покупать билет через мобильное приложение "Укрзализныци" или через приложение "Киев Цифровой", то можно сэкономить.
В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках / коллаж: Главред, фото: Униан, Укринформ

Кратко:

  • Финальная цена билета составит от 19,2 до 22 грн
  • Однако есть возможность сэкономить

Стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Об изменениях с 11 марта сообщает ОО "Пассажиры Киева" в Telegram.

Дополнительный комиссионный сбор за оформление билета составит:

  • при приобретении через автоматизированную систему учета оплаты – 4,2 грн;
  • через терминалы самообслуживания – 6,7 грн;
  • через мобильные POS-терминалы в поездах – 7 грн;
  • в кассах или непосредственно в поезде – 7 грн.

Таким образом, финальная цена билета составит от 19,2 до 22 грн. Однако есть возможность сэкономить и продолжать оплачивать 15 гривен грн поездку. Такая опция доступна при покупке билета через мобильное приложение "Укрзализныци", или через городское приложение "Киев Цифровой".

Ранее сообщалось, что столица стала эпицентром самой массовой волны подорожания. С 14 марта большинство частных маршруток переходят на тариф 20 грн вместо 15 грн.

"Объявления о новых тарифах уже появились непосредственно в салонах маршруток. Водители подтверждают изменения устно", - говорится в сообщении.

Повышение подтверждено как минимум на шести маршрутах: 171, 187, 200К, 205, 434, 586. Но активисты предполагают, что реальный список значительно шире.

Еще два дня назад повышение выглядело единичным - первым объявил маршрут №434. Но теперь это уже системная волна, которая охватывает разные районы города.

Новости транспорта

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

В Киеве двухэтажный автобус MAN A39 будет курсировать в тестовом режиме. Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.

В Киеве общественный транспорт будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Об источнике: Пассажиры Киева

Пассажиры Киева - украинский телеграм-канал, посвященный темам городской мобильности, общественного транспорта и дорожной инфраструктуры столицы. Канал освещает проблемы и изменения в работе общественного транспорта Киева, состояние дорог, организацию дорожного движения, безопасность пешеходов и пассажиров, а также решения городских служб в сфере транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева транспорт транспортное сообщение электричка электрички общественный транспорт движение транспорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026

18:45Война
Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

17:25Экономика
Пока США дарят РФ $10 млрд, Украину просят о помощи: итоги переговоров в Париже

16:19Война
Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять