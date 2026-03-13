В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

Если покупать билет через мобильное приложение "Укрзализныци" или через приложение "Киев Цифровой", то можно сэкономить.

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках

Стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Об изменениях с 11 марта сообщает ОО "Пассажиры Киева" в Telegram.

Дополнительный комиссионный сбор за оформление билета составит:

при приобретении через автоматизированную систему учета оплаты – 4,2 грн;

через терминалы самообслуживания – 6,7 грн;

через мобильные POS-терминалы в поездах – 7 грн;

в кассах или непосредственно в поезде – 7 грн.

Таким образом, финальная цена билета составит от 19,2 до 22 грн. Однако есть возможность сэкономить и продолжать оплачивать 15 гривен грн поездку. Такая опция доступна при покупке билета через мобильное приложение "Укрзализныци", или через городское приложение "Киев Цифровой".

Ранее сообщалось, что столица стала эпицентром самой массовой волны подорожания. С 14 марта большинство частных маршруток переходят на тариф 20 грн вместо 15 грн.

"Объявления о новых тарифах уже появились непосредственно в салонах маршруток. Водители подтверждают изменения устно", - говорится в сообщении.

Повышение подтверждено как минимум на шести маршрутах: 171, 187, 200К, 205, 434, 586. Но активисты предполагают, что реальный список значительно шире.

Еще два дня назад повышение выглядело единичным - первым объявил маршрут №434. Но теперь это уже системная волна, которая охватывает разные районы города.

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

В Киеве двухэтажный автобус MAN A39 будет курсировать в тестовом режиме. Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.

В Киеве общественный транспорт будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Об источнике: Пассажиры Киева Пассажиры Киева - украинский телеграм-канал, посвященный темам городской мобильности, общественного транспорта и дорожной инфраструктуры столицы. Канал освещает проблемы и изменения в работе общественного транспорта Киева, состояние дорог, организацию дорожного движения, безопасность пешеходов и пассажиров, а также решения городских служб в сфере транспорта.

