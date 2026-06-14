Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 15 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Таро-гороскоп на понедельник для Овна: Туз Кубков

15 июня, когда новолуние произойдет в Близнецах, вы проснетесь от умственного тумана. Это полезно для вас, поскольку переход в Рак позволяет вам обработать свои эмоции.

Ваша ежедневная карта Таро, Туз Кубков, призывает вас быть открытыми тому, что вы узнаете о своих искренних чувствах, особенно если это может касаться отношений.

Телец

Таро-гороскоп на понедельник для Тельца: Справедливость

Ваша карта Таро на понедельник, 15 июня, — Справедливость, которая говорит о сбалансированном отношении к себе и другим.

Вы ищете справедливости, и вы можете узнать что-то, о чем нужно поговорить подробнее. Из-за динамичных изменений Луны от одного знака к другому вы научитесь избегать поспешных выводов. Терпеливое слушание помогает.

Близнецы

Таро-гороскоп на понедельник для Близнецов: Влюбленные

Карта Таро "Влюбленные" говорит о вашем желании иметь крепкие отношения. Эта карта Таро идеально подходит вам во время ежегодного новолуния в вашем знаке, поскольку она сигнализирует о новом начале в ваших отношениях.

Когда Луна переходит из вашего знака в Рак, подумайте о том, какую ценность вы хотите привнести в партнерство, вместо того чтобы искать то, что вы можете получить от кого-то другого.

Рак

Гороскоп Таро на понедельник для Рака: Верховная Жрица

15 июня в ваших отношениях произойдут перемены, Рак, и, как показывает ваша карта Таро на этот день, ваша интуиция усилится. Верховная Жрица говорит о способности предчувствовать события задолго до того, как они произойдут.

Ваша эмоциональная сторона может говорить гораздо громче, когда вы слишком погрузитесь в свои мысли после того, как Луна войдет в ваш знак.

Сейчас вы решаете посмотреть, где проявляются ваши отношения, и искать признаки роста, а не спешить с каким-либо одним выводом.

Лев

Таро-гороскоп на понедельник для Льва: Шестерка Жезлов

Карта Таро "Шестерка Жезлов" говорит о том, что вы заслужили внимание людей, которые восхищаются вами за все ваши достижения в жизни.

В понедельник вы можете чувствовать себя очень хорошо в какой-то ситуации и, используя эту энергию, привлечь к себе внимание. Уверенность очень привлекательна, и чем больше вы позволяете себе использовать эту энергию, тем более важными вы кажетесь для возможностей в бизнесе и в жизни в целом.

Дева

Таро-гороскоп на понедельник для Девы: Восьмерка Пентаклей

Вы усердно работаете и изо всех сил стараетесь делать все, что, как вы знаете, важно. Восьмерка Пентаклей напоминает вам о необходимости посвятить себя ежедневным задачам, которые постоянно приводят к нужному результату.

Может быть трудно продолжать заниматься чем-то скучным или тем, что, как вам кажется, должно быть проще закончить, но в понедельник — это время, чтобы действительно освоить навык и довести его до того уровня, когда вы даже не будете о нем думать.

Весы

Таро-гороскоп на понедельник для Весов: Двойка Кубков

Двойка Кубков символизирует партнерские отношения, и обычно это указывает на романтические отношения. Вы и ваш партнер готовы строить планы на будущее, и это может включать в себя разговоры о работе, о том, как будут выглядеть ваши отношения и как вы предпочитаете, чтобы ваша ситуация работала на вас обоих.

Когда Луна войдет в Рак в понедельник, 15 июня, после новолуния, вы почувствуете более глубоко, что, по вашему мнению, лучше всего подходит именно вам. Вы почувствуете, что важно быть честным в своих чувствах и не скрывать их.

Скорпион

Таро-гороскоп на понедельник для Скорпиона: Смерть

Карта Таро "Смерть" часто изображает конец, который наступает непосредственно перед чем-то новым на горизонте. В понедельник, 15 июня, новолуние принесет новое начало в вашу сферу социального статуса и карьеры, поэтому, если вы думаете о том, чтобы устроиться на работу или внести какие-либо публичные изменения, сейчас самое время это сделать.

Путь, который, кажется, открывается перед вами в первую очередь, связан с вашим социальным кругом, поэтому используйте его, чтобы узнать, у кого могут быть возможности, которые вам хорошо подходят.

Стрелец

Таро-гороскоп на понедельник для Стрельца: Паж Жезлов

Ваша ежедневная карта Таро выпадает, когда новолуние входит в Рак в ваш дом отношений, а затем и интимных партнерских отношений.

Ощущение сближения с кем-то начинает проявляться 15 июня, и это может быть время, когда вы действительно позволите кому-то узнать ваше сердце по-настоящему.

Сейчас можно рассказывать секреты, и если вам нужно сказать что-то важное, это лучший день для этого.

Козерог

Таро-гороскоп на понедельник для Козерога: Четверка Мечей

Сегодняшняя Луна переходит из вашего дома здоровья в ваш сектор партнерских отношений, Козерог. Между тем, Четверка Мечей приглашает вас на мгновение остановиться, обрести ясность и подумать, прежде чем действовать.

Четверка в Таро говорит об организации, а Мечи — о размышлении. Сегодняшний совет — дайте вашей работе немного успокоиться, чтобы у вас появилось более ясное представление о ситуации.

Водолей

Гороскоп Таро на понедельник для Водолея: Звезда

В понедельник, 15 июня, в вашу жизнь войдет удача. Новолуние не только произойдет в вашем доме романтики, но и позже переместится в ваш сектор благополучия.

Вы видите вещи такими, какие они есть, и приятно, что ваша карта Таро на сегодня, Звезда, указывает на признаки надежды, которая также приходит в вашу жизнь. Это создает пространство для Если вы будете более открыты к тому, чтобы исследовать возможности романтических отношений.

Рыбы

Таро-гороскоп на понедельник для Рыб: Луна

Луна — это карта Таро, которой вы управляете, Рыбы, и когда она выпадает во время новолуния, вы начинаете видеть иллюзию такой, какая она есть.

Начиная с понедельника, ваши чувства становятся яснее, и ваши инстинкты перестают быть полны сомнений в себе. Вы учитесь больше доверять себе, и когда что-то не имеет смысла, вы задаёте вопросы этому, а не себе.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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