Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

Алена Кюпели
14 июня 2026, 12:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 декабря
Гороскоп Таро на 15 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на понедельник для Овна: Туз Кубков

15 июня, когда новолуние произойдет в Близнецах, вы проснетесь от умственного тумана. Это полезно для вас, поскольку переход в Рак позволяет вам обработать свои эмоции.

Ваша ежедневная карта Таро, Туз Кубков, призывает вас быть открытыми тому, что вы узнаете о своих искренних чувствах, особенно если это может касаться отношений.

Телец

Таро-гороскоп на понедельник для Тельца: Справедливость

Ваша карта Таро на понедельник, 15 июня, — Справедливость, которая говорит о сбалансированном отношении к себе и другим.

Вы ищете справедливости, и вы можете узнать что-то, о чем нужно поговорить подробнее. Из-за динамичных изменений Луны от одного знака к другому вы научитесь избегать поспешных выводов. Терпеливое слушание помогает.

Близнецы

Таро-гороскоп на понедельник для Близнецов: Влюбленные

Карта Таро "Влюбленные" говорит о вашем желании иметь крепкие отношения. Эта карта Таро идеально подходит вам во время ежегодного новолуния в вашем знаке, поскольку она сигнализирует о новом начале в ваших отношениях.

Когда Луна переходит из вашего знака в Рак, подумайте о том, какую ценность вы хотите привнести в партнерство, вместо того чтобы искать то, что вы можете получить от кого-то другого.

Рак

Гороскоп Таро на понедельник для Рака: Верховная Жрица

15 июня в ваших отношениях произойдут перемены, Рак, и, как показывает ваша карта Таро на этот день, ваша интуиция усилится. Верховная Жрица говорит о способности предчувствовать события задолго до того, как они произойдут.

Ваша эмоциональная сторона может говорить гораздо громче, когда вы слишком погрузитесь в свои мысли после того, как Луна войдет в ваш знак.

Сейчас вы решаете посмотреть, где проявляются ваши отношения, и искать признаки роста, а не спешить с каким-либо одним выводом.

Лев

Таро-гороскоп на понедельник для Льва: Шестерка Жезлов

Карта Таро "Шестерка Жезлов" говорит о том, что вы заслужили внимание людей, которые восхищаются вами за все ваши достижения в жизни.

В понедельник вы можете чувствовать себя очень хорошо в какой-то ситуации и, используя эту энергию, привлечь к себе внимание. Уверенность очень привлекательна, и чем больше вы позволяете себе использовать эту энергию, тем более важными вы кажетесь для возможностей в бизнесе и в жизни в целом.

Дева

Таро-гороскоп на понедельник для Девы: Восьмерка Пентаклей

Вы усердно работаете и изо всех сил стараетесь делать все, что, как вы знаете, важно. Восьмерка Пентаклей напоминает вам о необходимости посвятить себя ежедневным задачам, которые постоянно приводят к нужному результату.

Может быть трудно продолжать заниматься чем-то скучным или тем, что, как вам кажется, должно быть проще закончить, но в понедельник — это время, чтобы действительно освоить навык и довести его до того уровня, когда вы даже не будете о нем думать.

Весы

Таро-гороскоп на понедельник для Весов: Двойка Кубков

Двойка Кубков символизирует партнерские отношения, и обычно это указывает на романтические отношения. Вы и ваш партнер готовы строить планы на будущее, и это может включать в себя разговоры о работе, о том, как будут выглядеть ваши отношения и как вы предпочитаете, чтобы ваша ситуация работала на вас обоих.

Когда Луна войдет в Рак в понедельник, 15 июня, после новолуния, вы почувствуете более глубоко, что, по вашему мнению, лучше всего подходит именно вам. Вы почувствуете, что важно быть честным в своих чувствах и не скрывать их.

Скорпион

Таро-гороскоп на понедельник для Скорпиона: Смерть

Карта Таро "Смерть" часто изображает конец, который наступает непосредственно перед чем-то новым на горизонте. В понедельник, 15 июня, новолуние принесет новое начало в вашу сферу социального статуса и карьеры, поэтому, если вы думаете о том, чтобы устроиться на работу или внести какие-либо публичные изменения, сейчас самое время это сделать.

Путь, который, кажется, открывается перед вами в первую очередь, связан с вашим социальным кругом, поэтому используйте его, чтобы узнать, у кого могут быть возможности, которые вам хорошо подходят.

Стрелец

Таро-гороскоп на понедельник для Стрельца: Паж Жезлов

Ваша ежедневная карта Таро выпадает, когда новолуние входит в Рак в ваш дом отношений, а затем и интимных партнерских отношений.

Ощущение сближения с кем-то начинает проявляться 15 июня, и это может быть время, когда вы действительно позволите кому-то узнать ваше сердце по-настоящему.

Сейчас можно рассказывать секреты, и если вам нужно сказать что-то важное, это лучший день для этого.

Козерог

Таро-гороскоп на понедельник для Козерога: Четверка Мечей

Сегодняшняя Луна переходит из вашего дома здоровья в ваш сектор партнерских отношений, Козерог. Между тем, Четверка Мечей приглашает вас на мгновение остановиться, обрести ясность и подумать, прежде чем действовать.

Четверка в Таро говорит об организации, а Мечи — о размышлении. Сегодняшний совет — дайте вашей работе немного успокоиться, чтобы у вас появилось более ясное представление о ситуации.

Водолей

Гороскоп Таро на понедельник для Водолея: Звезда

В понедельник, 15 июня, в вашу жизнь войдет удача. Новолуние не только произойдет в вашем доме романтики, но и позже переместится в ваш сектор благополучия.

Вы видите вещи такими, какие они есть, и приятно, что ваша карта Таро на сегодня, Звезда, указывает на признаки надежды, которая также приходит в вашу жизнь. Это создает пространство для Если вы будете более открыты к тому, чтобы исследовать возможности романтических отношений.

Рыбы

Таро-гороскоп на понедельник для Рыб: Луна

Луна — это карта Таро, которой вы управляете, Рыбы, и когда она выпадает во время новолуния, вы начинаете видеть иллюзию такой, какая она есть.

Начиная с понедельника, ваши чувства становятся яснее, и ваши инстинкты перестают быть полны сомнений в себе. Вы учитесь больше доверять себе, и когда что-то не имеет смысла, вы задаёте вопросы этому, а не себе.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

12:34Война
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:42Синоптик
Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Последние новости

13:47

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

13:45

Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

13:03

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

12:34

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объектыВидео

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

Реклама
11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

Реклама
04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

Реклама
17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

16:41

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

16:41

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известноВидео

16:39

Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

16:20

Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять