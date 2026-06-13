Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

Без кондиционеров и современных вентиляторов лето в СССР превращалось в настоящее испытание на выносливость.

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Как советские люди спасались от жары / Коллаж: Главред, фото: Телеграф

Читайте в материале:

Как в СССР переживали летнюю жару без кондиционеров

Какие подручные средства помогали охладиться летом

В советские времена лето было настоящим испытанием для жителей городов и сел. Кондиционеры и современные вентиляторы еще не появились, поэтому люди искали простые и доступные способы охладиться.

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Главред расскажет, как боролись с жарой советские люди.

Как в СССР спасались от жары

Мороженое и газированная вода

Мороженое было символом лета для детей и взрослых. Пломбир в вафельных стаканчиках или эскимо на палочке быстро исчезали из киосков, а очереди казались привычным явлением. Холодный десерт дарил кратковременное ощущение прохлады и создавал атмосферу праздника.

Не менее популярной была газированная вода из автоматов, пишет Oboz.ua. Ее пили прямо на улице из граненых стаканов, которые быстро промывались в специальном устройстве. Гигиена оставляла желать лучшего, но это не уменьшало популярности напитка. Свое место занимал и квас из желтых бочек — холодный, немного кисловатый, он прекрасно утолял жажду и стал неотъемлемой частью летнего быта.

Поливочные машины

Города нагревались особенно быстро, асфальт быстро нагревался на солнце, а транспорт превращался в душную ловушку. Поливочные машины, орошавшие дороги, были настоящим спасением. Они прибивали пыль и на несколько минут делали воздух свежее.

Купание в водоемах

В жару люди массово устремлялись к рекам, озерам и прудам. Предупреждения санитарных служб часто оставались без внимания, ведь желание охладиться было сильнее. Городские фонтаны тоже становились местом отдыха. Хотя купаться там официально запрещали, в жаркие дни люди умывались, мочили руки и даже заходили в воду.

Изобретательность в быту

Дефицит товаров заставлял искать нестандартные решения. Газеты превращались в панамки, защищавшие голову от солнца, или в веера, помогавшие освежиться в транспорте или очередях. В квартирах замораживали бутылки с водой или компотом и ставили их рядом с собой или перед вентилятором. Это не охлаждало комнату полностью, но давало кратковременное облегчение.

Защита от солнца в квартирах

Чтобы солнце меньше нагревало помещение, окна закрывали фольгой. Она отражала лучи и снижала температуру в комнате. Если фольги не было, использовали газеты, бумагу или остатки обоев. Эффективность была ниже, но даже такая защита создавала тень и помогала выдержать жару.

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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