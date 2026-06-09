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Настоящее наказание, а не стирка: зачем в СССР на самом деле "варили" и подсинивали белье

Дарья Пшеничник
9 июня 2026, 04:41
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В СССР практически не было эффективных стиральных машин, а бытовая химия не справлялась со сложными загрязнениями.

Настоящее наказание, а не стирка: зачем в СССР на самом деле
Почему раньше люди кипятили белье / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем в Союзе кипятили белье
  • Зачем ее подкрашивали и крахмалили
  • Почему сегодня эти процедуры полностью утратили смысл

видео дня

Стирка в советском быту была изнурительным многочасовым процессом, в котором сочетались кипячение, подкрашивание и крахмаление — ритуалы, без которых невозможно было сохранить белье чистым и опрятным.

В СССР почти не было эффективных стиральных машин, а бытовая химия не справлялась со сложными загрязнениями, поэтому хозяйки вынуждены были компенсировать это трудоемкими методами. Об этом пишет Oboz.ua.

Зачем в СССР кипятили белье

Кипячение выполняло роль радикальной дезинфекции и отбеливания, ведь порошки "Эра", "Лотос" или натертое хозяйственное мыло не могли убрать стойкую желтизну и серый налет. Плотный хлопок и лен выдерживали многочасовую варку, поэтому постельное белье, полотенца и скатерти буквально "отбеливали" высокой температурой.

В больших чанах проваривали и детские марлевые пеленки — с добавлением хлорки или соды, чтобы полностью уничтожить бактерии. Процесс сопровождался резким запахом и требовал постоянного контроля.

Почему вещи подсиневали

Подсинение было способом вернуть ткани белизну, когда химически убрать желтизну было невозможно. Ультрамариновая синька добавлялась во время последнего полоскания: синий пигмент нейтрализовал желтый оттенок на уровне зрительного восприятия, создавая эффект кристальной белизны.

В то же время процедура требовала точности — нерастворенные крупинки оставляли на ткани синие пятна, которые потом приходилось отмывать.

Для чего крахмалили одежду и текстиль

Крахмальный раствор образовывал на волокнах защитную пленку, которая не позволяла грязи проникать глубоко в ткань. Это упрощало последующую стирку и продлевало "жизнь" вещей. Кроме того, крахмаление обеспечивало идеальную форму воротникам, манжетам, школьным фартукам и скатертям, а постель делало гладкой и "хрустящей" — признаком опрятности и высокой культуры быта.

Почему эти методы сегодня уже никто не использует

Современные стиральные машины поддерживают высокие температуры и имеют антибактериальные режимы, поэтому необходимость в вываривании исчезла. Современные порошки, гели и кислородные отбеливатели эффективно работают даже в холодной воде. Подсинювание утратило смысл, ведь оптические отбеливатели уже входят в состав любого стирального средства.

От крахмаления отказались из-за дискомфорта и рисков для здоровья: плотная пленка мешает ткани "дышать" и создает условия для развития бактерий. Новые материалы стали мягче, а для ухода достаточно кондиционеров-ополаскивателей.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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