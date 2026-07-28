Что означает красивое украинское слово 'позаяк': настоящее значение знают не все

Большинство украинцев знают слово "позаяк", но далеко не все могут объяснить, что оно означает.

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Что означает украинское слово "позаяк" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает украинское слово "позаяк"

Откуда происходит это слово

Как его правильно употреблять

В украинском языке есть немало слов, которые звучат изысканно и литературно, но в повседневном общении встречаются нечасто. Одно из них - "позаяк". Из-за редкого использования в быту его нередко воспринимают как устаревшее, хотя это не так.

Главред расскажет, что означает слово "позаяк", откуда оно происходит и как его правильно употреблять.

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Что означает украинское слово "позаяк"

"Позаяк" - это подчинительный союз, выражающий причину, объясняет 24 Канал. В современной речи его можно заменить словами "бо", "оскільки", "тому що", "через те що".

Например:

"Позаяк надворі почалася злива, ми залишилися вдома"

"Я не прийшов, позаяк захворів"

"Позаяк часу було обмаль, рішення ухвалили швидко"

Откуда происходит слово "позаяк"

Слово образовано из компонентов "по", "за" и "як". Первоначально оно имело другое значение, но постепенно закрепилось как союз причины.

Впервые "позаяк" зафиксировано в словаре Евгения Желехивского (Львов, 1886). В XIX - начале XX века.

Это слово активно использовали Иван Франко, Владимир Стефаник, Михаил Коцюбинский, Елена Пчилка, Михаил Старицкий, Михаил Драгоманов и другие писатели и деятели. Слово встречалось не только в произведениях, но и в частной переписке интеллигенции, что свидетельствует о его распространенности в литературном языке.

В "Словаре украинского языка" 1975 года его определили как "устаревшее" и "шуточное". В то же время современные словари и исследователи подтверждают: "позаяк" - нормативный союз, который можно смело использовать.

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Об источнике: Толковый словарь Толковый словарь - это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных нюансов употребления. Основная цель толкового словаря - помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.

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