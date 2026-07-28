Что означает красивое украинское слово 'позаяк': настоящее значение знают не все

Вы узнаете:
- Что означает украинское слово "позаяк"
- Откуда происходит это слово
- Как его правильно употреблять
В украинском языке есть немало слов, которые звучат изысканно и литературно, но в повседневном общении встречаются нечасто. Одно из них - "позаяк". Из-за редкого использования в быту его нередко воспринимают как устаревшее, хотя это не так.
Главред расскажет, что означает слово "позаяк", откуда оно происходит и как его правильно употреблять.
Что означает украинское слово "позаяк"
"Позаяк" - это подчинительный союз, выражающий причину, объясняет 24 Канал. В современной речи его можно заменить словами "бо", "оскільки", "тому що", "через те що".
Например:
- "Позаяк надворі почалася злива, ми залишилися вдома"
- "Я не прийшов, позаяк захворів"
- "Позаяк часу було обмаль, рішення ухвалили швидко"
Откуда происходит слово "позаяк"
Слово образовано из компонентов "по", "за" и "як". Первоначально оно имело другое значение, но постепенно закрепилось как союз причины.
Впервые "позаяк" зафиксировано в словаре Евгения Желехивского (Львов, 1886). В XIX - начале XX века.
Это слово активно использовали Иван Франко, Владимир Стефаник, Михаил Коцюбинский, Елена Пчилка, Михаил Старицкий, Михаил Драгоманов и другие писатели и деятели. Слово встречалось не только в произведениях, но и в частной переписке интеллигенции, что свидетельствует о его распространенности в литературном языке.
В "Словаре украинского языка" 1975 года его определили как "устаревшее" и "шуточное". В то же время современные словари и исследователи подтверждают: "позаяк" - нормативный союз, который можно смело использовать.
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Об источнике: Толковый словарь
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