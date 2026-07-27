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Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Дарья Пшеничник
27 июля 2026, 21:43
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Пластиковый корпус ручек, которые больше не пишут, способен выполнять как минимум четыре новые функции.

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина
Как можно использовать старые шариковые ручки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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Старые шариковые ручки, которые уже не пишут, могут заменить садовый инвентарь, самодельную систему полива и органайзер для кабелей - вместо того, чтобы сразу оказаться в мусорном ведре. Пластиковый корпус сохраняет функциональность даже после того, как стержень окончательно высох, пишет УНИАН.

Прежде чем выбрасывать ручку, стоит попробовать проверенные еще с советских времен методы. Стержень продувают, прогревают горячим воздухом или держат под струей горячей воды, а кончик погружают в спирт, чтобы растворить засохшие чернила.

Если реанимация не дала результата, самое простое применение - маркировка посадок. Обычным фломастером на корпусе пишут название сорта и втыкают ручку в землю, так что морковь, лук или капуста больше не перепутаются между грядками. Тот же принцип работает и с рассадой, а колпачки разных цветов могут служить для обозначения сортов.

Полив и работа на грядке

Второе применение касается увлажнения почвы и позволяет не тратиться на готовые конструкции. В стенках пластиковой бутыли проделывают отверстия и вставляют пустые корпуса так, чтобы они торчали в разные стороны, после чего емкость подключают к шлангу или подвешивают над грядкой.

Вода заполняет бутыль и выходит через корпуса мелкими струйками, равномерно распределяясь по растениям. Такой распылитель обходится фактически бесплатно.

Даже без сложных конструкций маленький корпус работает как вспомогательный инструмент: им размечают ряды, прокалывают отверстия в емкостях для рассады, рыхлят землю и поправляют капельную линию. Ключевое преимущество - тонкий пластик не травмирует корни молодых растений.

Провода больше не путаются

Последний вариант использования выводит ручки за пределы огорода - в рабочую зону. Корпус разрезают вдоль или делают несколько небольших надрезов, после чего пропускают внутрь зарядные кабели и проводные наушники.

Получившийся фиксатор удерживает шнуры в одном положении и размещается на столе или полке, делая рабочее место более аккуратным.

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Об источнике: УНИАН

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