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Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими руками

Мария Николишин
17 июня 2026, 17:06
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Систему капельного полива можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.
Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими руками
Капельный полив из бутылки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как обеспечить растения водой во время отъезда
  • Как своими руками сделать систему капельного полива

Летом растения нужно регулярно поливать, ведь из-за жары влага быстро испаряется. Но бывают ситуации, когда нужно куда-то уехать на несколько дней, а оставлять растения без воды нельзя. Решить эту проблему может система капельного полива, которую можно сделать своими руками.

Главред решил разобраться, как сделать систему капельного полива дома.

видео дня

Из чего можно сделать систему капельного полива

Существует множество способов обеспечить растения необходимой водой при ограниченном бюджете. Одним из самых простых решений является система капельного полива из пластиковых бутылок, пишет bien.hu.

Главное преимущество этого способа в том, что пластиковые бутылки широко доступны и обычно находятся под рукой.

Как сделать систему капельного полива

Возьмите пустые пластиковые бутылки, желательно разных размеров, чтобы можно было регулировать подачу воды для разных растений.

Тщательно очистите бутылки от грязи. После этого проделайте небольшое отверстие в крышке бутылки, через которое вода может медленно капать. Важно отметить, что количество и размер отверстий зависят от потребностей растения в воде.

Расположите бутылки вверх дном возле растений, чтобы капающая вода достигала корней. Для небольших растений достаточно поставить бутылку прямо на землю, но для более крупных её следует прикрепить к подставке для большей устойчивости.

На что следует обращать внимание при использовании системы полива

Эту систему капельного полива нужно периодически проверять и регулировать. Особое внимание следует уделять состоянию бутылок, ведь отверстие иногда может забиваться и не подавать достаточное количество воды.

Также стоит заранее рассчитывать количество воды для полива, особенно если вы можете отсутствовать в течение длительного времени.

Как сделать капельный полив из пластиковых бутылок – видео:

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Об источнике: bien.hu

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