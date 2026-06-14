Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Вы узнаете:
- Чем важен июнь для помидоров
- Что обязательно нужно сделать с помидорами в этом месяце
В июне помидоры вступают в период активного роста, и именно сейчас закладывается будущий урожай. Садоводы отмечают, что первый месяц лета — решающий для формирования крепких стеблей, здоровой листвы и обильного цветения. Об этом пишет Homes & Gardens.
Какие задачи стоят перед огородниками в начале лета
Эксперты объясняют, что даже опытные садоводы могут допустить ошибки, если вовремя не выполнить базовые процедуры. В июне ключевыми остаются подвязка, удаление боковых побегов, первая подкормка и контроль влажности почвы. В то же время климат и сроки посева могут сдвинуть график работ, но основные принципы остаются неизменными.
1. Подвязка индетерминантных сортов
Специалисты напоминают, что высокорослые индетерминантные помидоры нуждаются в опоре уже тогда, когда рассада достигает 25–30 см. Лозы следует фиксировать мягкими материалами, чтобы не травмировать стебель.
По словам эксперта из Plantum Галины Шамшур, важно оставлять запас для утолщения стебля, а также избегать тонкой лески или проволоки, которые могут пережимать растение.
2. Удаление "присосок" и нижних листьев
В промежутках между главным стеблем и боковыми ветвями быстро появляются побеги, оттягивающие на себя питание. Их рекомендуют удалять вручную, пока они маленькие. Также стоит постепенно удалять нижние листья, которые касаются земли, чтобы снизить риск грибковых инфекций и улучшить циркуляцию воздуха.
3. Первая подкормка после появления цветов
После формирования желтых бутонов томаты нуждаются в удобрениях с повышенным содержанием калия и фосфора. Азот в этот период нежелателен, поскольку стимулирует рост листьев вместо плодов. Подкормку проводят раз в неделю, контролируя дозировку, чтобы не обжечь корни.
4. Регулярный полив в жару
В начале лета растения особенно чувствительны к недостатку влаги. Пересыхание почвы может привести к опадению бутонов. В жаркие дни томаты нуждаются в ежедневном поливе, но только под корень — смачивание листьев повышает риск ожогов и грибковых заболеваний. Влажность почвы следует контролировать, чтобы избежать как пересыхания, так и переувлажнения.
5. Защита от высоких температур
Когда температура превышает 32 °C, пыльца томатов становится стерильной, что приводит к опадению цветов. В такие периоды растения нуждаются в затенении и мульчировании. Теневая ткань и слой мульчи помогают сохранить влагу и защитить листья от ожогов.
Смотрите видео о том, что обязательно нужно сделать на томатных грядках в июне:
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О ресурсе: Homes & Gardens
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