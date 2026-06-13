Чем мульчировать огород и спасти растения от жары и сорняков

Весна - это время неорганической мульчи, которая лучше прогревает почву. Летом лучше использовать органику для питания и защиты корней.

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Правильное мульчирование почвы спасет растения от перегрева в жару / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

Неорганическая мульча лучше прогревает почву весной

Летом органику используют для питания и защиты корней

Опилки и подстилку нужно сочетать с известью или золой

Мульчирование грядок— один из самых эффективных приемов в арсенале современного садовода. Правильный защитный слой не только удерживает влагу в почве и освобождает от постоянных прополок, но и защищает корневую систему от вредителей и болезней.

Эксперты YouTube-канала Agrolife рассказали, чем мульчировать огород и как грамотно комбинировать органические и неорганические материалы в теплице, чтобы выжать максимум из каждого куста.

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Ранняя весна — время неорганики. Поскольку в начале дачного сезона, когда солнце еще обманчиво, а ночи остаются холодными, главная задача — уберечь рассаду от задержки в развитии и согреть землю. На этом этапе идеальна неорганическая мульча: под ней почва всегда два-три градуса теплее.

"Неорганика создает парниковый эффект, который согревает рассаду и не дает ей погибнуть или замедлить свое развитие", - говорится на канале.

Агротекстиль (спанбонд) — самый практичный выбор. Он отлично дышит, пропускает воду к корням и блокирует рост сорняков.

Эксперты советуют выбирать плотный, непрозрачный материал черного цвета.

Пленка — менее удачный вариант. Она совершенно не дышит, из-за чего под ней может скапливаться конденсат, провоцируя выпревание корней и развитие грибковых заболеваний.

Летом нужно переходить на органику, чтобы спасти почву от перегрева.

Как только в теплице устанавливается стабильная жара, неорганические материалы могут перегреть корни. В этот момент эксперты рекомендуют заменить их на органическую мульчу, которая не только защищает от зноя, но и постепенно разлагается, превращаясь в первоклассное удобрение.

Эксперты советуют никогда не использовать в качестве мульчи чистый торф (он сильно повышает кислотность) и свежий навоз (он гарантированно сожжет нежные корни растений).

Чем мульчировать огород: плюсы и минусы органических материалов

Солома. Отлично держит тепло, дышит, защищает томаты и огурцы от болезней.

Минус в том, что в ней обожают селиться грызуны и другие мелкие вредители.

Свежая трава и сорняки. Мощно насыщает почву азотом. Быстро перегнивает, поэтому ее нужно часто обновлять.

Перед укладкой нужно обязательно просушить её на солнце 1–2 дня, иначе она просто сгниет прямо на грядке. Сорняки можно брать только до начала цветения.

Лесная подстилка, опилки. Такая мульча долго служит, обогащает грунт полезной лесной микрофлорой.

Минус в том, что почва сильно закисляется. При использовании опилок или лесной подстилки нужно обязательно добавлять на грядки древесную золу, мел, известь или доломитовую муку.

Бумага и картон. Это доступный способ закрыть землю. Бумагу измельчают, укладывают толстым слоем и прижимают сверху компостом.

Слой бумаги нужно периодически шевелить и ворошить, чтобы он не спрессовался в непробиваемую для воздуха корку.

Смотрите видео - Названы лучшие материалы для мульчирования:

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О ресурсе: Youtube-канал Agrolife UA YouTube-канал Agrolife UA посвящен садоводству, огородничеству и агротехнологиям. Он связан с украинским брендом AgroLife, который занимается продажей семян, удобрений, средств защиты растений, систем полива и других товаров для фермеров и дачников. На канале можно найти материалы на такие темы: выращивание овощей и рассады;

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