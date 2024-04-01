Сорняки не вылезут, а земля будет как пух: что такое мульча и как ее сделать

Многие из нас могли слышать о мульче, но мало кто подробно изучал эту тему. Мульча выполняет ряд функций, которые значительно улучшат ваш урожай и упростят работу на огороде и в саду.
Что такое мульча?
Мульча обозначает поверхностное укрытие почвы. Она сохраняет влагу, естественно увеличивает плодородие, защищает растения от сорняков и вредителей. Однако, применение мульчи имеет свои тонкости, пишут эксперты.
Она может быть органической или неорганической. Органическая мульча включает в себя скошенную траву, сено, солому, листья, кору, опилки, резаную бумагу и картон. Также органическую мульчу можно получить из полностью разложившегося компоста. Неорганическую мульчу можно представить мелкой корой, камнями, пластиковой пленкой и т.д.
Какая мульча самая лучшая?
Выбор мульчи зависит от конкретных условий и потребностей растений. Однако, считается, что органическая мульча обладает большим количеством преимуществ. Например, мульча из коры хвойных деревьев, соломы или опилок способствует удержанию влаги, улучшает структуру почвы и предотвращает рост сорняков.
Как правильно делать мульчирование?
- Убедитесь, что почва под растениями хорошо увлажнена и на ней нет сорняков.
- Равномерно распределите мульчу вокруг растений, обеспечив толщину слоя около 5-10 см.
- Оставьте небольшое пространство между мульчей и стволом растения, чтобы избежать гниения.
- С течением времени органическая мульча разлагается. Периодически обновляйте слой мульчи для поддержания его эффективности.
Что такое мульчирование?
Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений, пишет Википедия.
Какие растения нельзя мульчировать?
Некоторые растения не рекомендуется мульчировать из-за их особенностей или чувствительности к мульче. Например, растения с требованиями к высокой дренажу не всегда подходят для мульчирования, так как это может увеличить вероятность застоя воды.
Кроме того, некоторые растения, такие как лилии или георгины, предпочитают свободный доступ к воздуху у корней, что также делает мульчирование нежелательным. Перед мульчированием стоит изучить потребности конкретных видов растений.
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