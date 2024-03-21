Чем полить землю, чтобы не росли сорняки: раствор, который поможет огородникам

Вы быстро поймете, как самому приготовить средство от сорняков, достаточно заранее подготовить уксус и воду, после чего можно будет приступить к обработке.

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Чем полить землю от сорняков и какое средство поможет / Скриншот YouTube

Сорняки становятся одной из главных проблем на даче. Они растут повсюду и приносят вред огородным культурам. Поэтому многие дачники интересуются, чем побрызгать траву, чтобы не росла, в домашних условиях, и не потратить на это много денег. Можно самостоятельно приготовить хорошее средство, которое должен помочь.

Автор YouTube-канала Умелая хозяйка рассказала, как приготовить раствор против сорняков, когда нужно их поливать, и каких советов желательно придерживаться.

Как приготовить раствор для уничтожения сорняков в домашних условиях

Понадобится 3-литровый пульверизатор, 4,5 литра воды, столько же столового 9% уксуса и 100 мл средства для мытья воды. Все это нужно тщательно перемешать.

Распылите средство на сорняки

Далее следует распылить ваше средство на сорняки. Нужно делать это на близком от растения расстоянии, чтобы раствор попал на корни сорняков.

Внимательно следите за погодой и небом: процедуру следует проводить при солнечной погоде, чтобы оно посветило 1-2 дня. Нельзя допустить, чтобы дождь смыл ядовитый раствор под корни растений, которые выращиваются в пищу.

Смотрите видео, в котором блогер рассказала, как избавиться от сорняков на огороде:

Как часто нужно поливать траву

Траву понадобится поливать 2-3 раза за сезон. Так вы избавитесь не только от сорняков, но и проведете профилактику против их появления.

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