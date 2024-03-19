Когда использовать средства для уничтожения сорняков: садовод назвал идеальное время

Все стремятся избавиться от сорняков в своем саду, поэтому стоит знать, когда обработать садовый участок гербицидами.

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Когда и как использовать гербициды для лучшего результата / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Борьба с сорняками является классической борьбой для каждого садовода. Когда воздух наполняется нежным жужжанием газонокосилки и ароматом свежескошенной травы, в календаре каждого садовода наступает важный момент - применение средства для уничтожения сорняков. В этой ботанической войне все зависит от времени.

Эксперт по садоводству Ли Смит из Composite Warehous поделился замечательным советом о борьбе с сорняками в саду, пишет Mirror.

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Когда применять гербициды для сорняков

Лучшее время для применения средства для уничтожения сорняков - конец весны/начало лета, когда сорняки, вероятно, находятся в фазе роста. В это время они более восприимчивы к гербицидам.Опрыскивать ядом сорняков раньше этого времени бесполезно, потому что сорняки, скорее всего, находятся в состоянии покоя. Они могут поглощать гербициды только в активной стадии роста.

Наилучшие условия для борьбы с сорняками

Весна - лучшее время для применения средств защиты от сорняков из-за теплой погоды и влажности воздуха, что создает оптимальные условия для поглощения сорняками гербицидов. Новые побеги и листья означают, что сорняки активно растут, поэтому вы знаете, что настало правильное время для применения средства для уничтожения сорняков.

Что нужно и чего нельзя делать по уничтожению сорняков

Гербициды для сорняков следует применять в тихий день, чтобы предотвратить разноса ветром гербицида на другие растения и траву. Для равномерного распределения следует использовать инструмент для распыления, но убедитесь, что он покрывает всю поверхность сорняка.

Домашних животных и детей следует держать подальше от любых обработанных участков по крайней мере на 24 часа. Если это невозможно, вы можете использовать методы борьбы с сорняками, удобные для домашних животных, или сохранить определенные участки свободными от уничтожителей сорняков, чтобы они не пострадали.

Тактика профилактики роста сорняков

Профилактика - лучшее лечение, поэтому нанесите толстый слой мульчи, чтобы остановить прорастание сорняков. Также поможет регулярный уход за грядками в саду и удаление сорняков до того, как они прорастут. Плотные растения, покрывающие землю, например герань, могут опередить рост сорняков и создать приятный внешний вид и ощущение внешнего пространства.

Лучшие методы для уничтожения сорняков

Лучший естественный способ удаления сорняков - это вручную или путем подавления источника солнечного света для сорняков, поэтому мульча и растения, покрывающие землю, являются такими полезными.

Благодаря этому указанию ваша борьба с сорняками должна стать намного легче. Попрощайтесь с надоедливыми сорняками и поздоровайтесь с более ярким и процветающим садом.

Что такое гербициды? Гербициды - химические препараты (или их композиции), используемые для борьбы с нежелательной растительностью. Широкое применение этих веществ в сельском хозяйстве привело к существенному увеличению урожаев. В случае неумелого или чрезмерного использования приводит к загрязнению почвы и воды, что, в свою очередь, вызывает гибель птиц и мелких животных, и даже создает угрозу здоровью человека. Ученый Гомбарк изобрел в 1768 г. и применил на лепестках ромашки, пишет Википедия.

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