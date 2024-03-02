Распространенная ошибка, которую совершают люди, выращивая овощи в своем саду

Если у вас на участке много цветов, это хороший знак для посадки овощей.

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Как правильно сажать овощи/ Коллаж Главред, фото flickr (Ted, Daniela)

Энтузиаст садоводства предостерег от самой большой ошибки, которую обычно совершают люди, когда начинают выращивать овощи в своем саду, и это не то, что вы можете подумать.

Она поделилась самой большой ошибкой, которую совершают новички, когда начинают выращивать овощи на своем участке, пишет Mirror.

Ошибка при выращивании овощей

Пользователь Киа Джейд, за которой в TikTok следят 741 тыс. человек, говорит: "Самая большая ошибка, которую совершают начинающие садоводы при выращивании овощей, и я сама совершала эту ошибку, - не выращивать достаточно цветов на своем огороде".

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Затем она пояснила, почему эта часть так важна: "Что еще привлечет пчел, если не цветы? А пчелы нужны вам для получения овощей, поэтому в следующий раз, когда будете выращивать овощи, обязательно посадите полезные цветы", - сказала она, а затем рассказала, что ноготки, настурции, подсолнухи и лаванда - это лишь некоторые из цветов, которые можно посадить, чтобы пчелы не скучали.

Многие из ее подписчиков поспешили согласиться с королевой садоводства, а один из них сказал: "Это как подношение пчелам", а другой сказал: "Для этого идеально подходят ноготки. И настурции для съедобных цветов".

Однако одна женщина сказала: "Я никогда не сажала цветы на своем огороде. Все мои овощи прекрасно растут уже 50 с лишним лет", а другой признался, что боится пчел. Однако Джейд развеяла их страхи, сказав: "Они не должны причинять вам вред, ведь они будут лакомиться цветами, хотя в качестве альтернативы вы можете заняться самоопылением".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Согласно сайту saferbrand.com, самоопыление происходит следующим образом: "Возьмите маленькую кисточку, зубную щетку или даже ватный шарик и проведите тычинкой одного цветка (мужского) по центральному стеблю (рыльцу) другого, вы сможете смахнуть собранную пыльцу на женский. Убедитесь, что вы покрыли все поверхности вокруг средней части женского цветка".

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