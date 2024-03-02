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Три вещи, которые привлекают крыс в ваш сад: как избежать появление грызунов

Лидия Неплях
2 марта 2024, 15:33обновлено 2 марта, 17:33
Следуйте этим советам, и от грызунов не останется и следа.
Три вещи, которые привлекают крыс в ваш сад: как избежать появление грызунов
Отчего появляются крысы/ Коллаж Главред, фото flickr (debs-eye, Sergey Yeliseev)

Несмотря на то что дикие крысы обычно ассоциируются с темными переулками и подземными канализациями, они не любят ничего, кроме как рыскать по вашему саду. Это живучие существа, которые не задумываясь будут рыскать по мусорным бакам и овощным грядкам в поисках пищи и укрытия.

Крысы - одни из самых крупных переносчиков потенциальных заболеваний, и от них, как известно, трудно избавиться. На очистку участка с сильным нашествием крыс может уйти до трех месяцев, поэтому очень важно не допустить их появления. Специалист по садоводству Джеймс Юэнс из компании Green Feathers рассказывает о трех привычках, которые могут привлекать крыс в ваш огород, пишет Mirror.

Неожиданные источники пищи

Кормушки для птиц

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Чаще всего крысы проникают в ваш сад через источники пищи. Одним из главных виновников этого являются кормушки для птиц, которые сбрасывают семена на землю. Замените стандартные кормушки на защищенные от белок и крыс, а поскольку птицы - неаккуратные едоки, убедитесь, что они оснащены поддоном, который поймает все падающие семена, не оставляя остатков для этих надоедливых вредителей.

Компост

Несмотря на то что компостные кучи являются прекрасным источником пищи для различных насекомых и почвы, они могут стать настоящим "шведским столом" для грызунов. Никогда не кладите в компост приготовленную пищу, а если вы думаете, что крысы посещают ваш сад, перестаньте класть туда и сырые продукты.

Хранение продуктов

Если вы храните продукты в хозяйственной постройке, убедитесь, что они надежно защищены. Для дополнительной защиты используйте проволоку или металлические пластины, чтобы крысы не смогли проникнуть внутрь ни при каких обстоятельствах.

Время ужина

Если вы оставляете еду для других садовых животных, делайте это на открытом месте. Крысы любят прятаться во время кормления, поэтому перенесите место кормления в центр сада.

Контейнеры

Мусорные баки могут быстро загрязняться и издавать соблазнительные для грызунов запахи. Держите мусорные баки как можно дальше от дома. Не держите их под прямыми солнечными лучами и следите за тем, чтобы крысы не могли залезть в них и добраться до них.

Создание мест для гнездования

Компост

Ваш компостный контейнер - это не только отличный источник пищи, но и отличное убежище. Подумайте о герметичной компостной куче, а если нет, то регулярно переворачивайте ее и не держите рядом с какими-либо бортами, ограждениями или живыми изгородями.

Передвижение

Уменьшите доступ к саду и его подвижность, заблокировав все отверстия, стены, полы и двери садовых построек, настилы и все, через что крысы могут пройти и устроить себе убежище.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Небрежное отношение к обслуживанию

Уход

Наслаждаясь своим садом, вы можете стать самодовольным, когда дело доходит до ухода за ним. Следите за тем, чтобы сад был подстрижен, избавляйтесь от длинных сорняков и травы, которые служат укрытием и позволяют крысам передвигаться вне поля зрения.

Захламление

Поскольку крысы не любят открытые пространства, беспорядок также является отличным местом для укрытия. Уберите все, начиная от картона и дерева и заканчивая остатками строительных материалов или садовым мусором. Если ваш сад будет опрятным и открытым, это скорее отпугнет крыс.

Открытые пространства

В центре вашего сада должно быть открытое пространство с газоном, поскольку крысы ненавидят открытые пространства. Этого может быть достаточно, чтобы они сочли ваш сад негостеприимным и перебрались на новые пастбища.

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