Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

Киви - яркий, необычный и вкусный фрукт. Однако мало кто знает, что его можно вырастить дома самостоятельно. Мы расскажем, можно ли вырастить киви в домашних условиях и что для этого может понадобиться.
Как вырастить киви
Для того, чтобы вырастить киви, необходимо взять целый плод, разрезать его напополам, аккуратно отделить черные семена с помощью ложки и поместить их в контейнер. В контейнере разместить семена необходимо на влажную бумажную салфетку, после чего накрыть такой же салфеткой и закрыть крышкой. Когда семена превратятся в ростки, их нужно пересадить в грунт, помещенный в картонные лотки из-под яиц и обильно полить. Спустя некоторое время вы увидите, как из ростков начнут получаться растения.
В каком возрасте начинает плодоносить киви
Важно быть готовым к тому, что киви - не быстрое растение. Этот фрукт может начать цвести и давать плоды аж на 3-4 год. Однако в случае выращивания киви из семян - ждать придется минимум 6 лет.
Как быстро растет киви
Когда люди принимают решение вырастить киви способом черенкования, им не приходится долго ждать. Такое растения растет достаточно быстро и радует уже через пару лет. Однако для того, чтобы черенки прижились, необходимо их брать хотя бы с парой почек.
Смотрите видео о том, как вырастить киви:
@marfskitchengarden Growing kiwi from a supermarket fruit is easy. They form attractive climbing plants and will take a few years to produce fruit. You will need both male and female plants for pollination so I’m growing a few. A fun experiment. #kiwi#growfruit#gardeningforbeginners♬ What You Won't Do for Love - Bobby Caldwell
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