Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

Главред расскажет: как из плода киви дома можно вырастить растение.

https://glavred.info/life/kak-vyrastit-kivi-doma-tropicheskiy-sad-na-podokonnike-10545524.html Ссылка скопирована

Как вырастить киви дома / коллаж: Главред, фото: скриншот

Киви - яркий, необычный и вкусный фрукт. Однако мало кто знает, что его можно вырастить дома самостоятельно. Мы расскажем, можно ли вырастить киви в домашних условиях и что для этого может понадобиться.

Как вырастить киви

Для того, чтобы вырастить киви, необходимо взять целый плод, разрезать его напополам, аккуратно отделить черные семена с помощью ложки и поместить их в контейнер. В контейнере разместить семена необходимо на влажную бумажную салфетку, после чего накрыть такой же салфеткой и закрыть крышкой. Когда семена превратятся в ростки, их нужно пересадить в грунт, помещенный в картонные лотки из-под яиц и обильно полить. Спустя некоторое время вы увидите, как из ростков начнут получаться растения.

В каком возрасте начинает плодоносить киви

Важно быть готовым к тому, что киви - не быстрое растение. Этот фрукт может начать цвести и давать плоды аж на 3-4 год. Однако в случае выращивания киви из семян - ждать придется минимум 6 лет.

видео дня

Как быстро растет киви

Когда люди принимают решение вырастить киви способом черенкования, им не приходится долго ждать. Такое растения растет достаточно быстро и радует уже через пару лет. Однако для того, чтобы черенки прижились, необходимо их брать хотя бы с парой почек.

Смотрите видео о том, как вырастить киви:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.