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Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофель

Анна Ярославская
6 июня 2026, 14:39
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Правильное окучивание картошки защитит кусты от засухи и увеличит урожай.
Картофель
Картошка отблагодарит богатым урожаем: что нужно сделать в июне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Окучивание картофеля повышает урожайность
  • Проводить процедуру нужно дважды за сезон по высоте ботвы
  • Мотокультиватор требует ручной доработки краев и аккуратности

Начало июня — идеальное время для окучивания картофеля. Все нюансы этого процесса раскрыли на Youtube-канале Дачные секретики.

Когда окучивать картофель

Четкой даты или точного времени для окучивания картофеля нет, поскольку каждый сажает в свое время: кто-то раньше, кто-то позже. Соответственно, и сроки окучивания у всех разные. К тому же бывают разные сорта картофеля: один всходит быстро, другой — долго. Поэтому ориентироваться нужно именно на высоту ботвы.

видео дня

Окучивать картофель нужно тогда, когда ботва уже вылезла из земли и достигла примерно 15–20 сантиметров.

Зачем нужно окучивать картошку

Окучивание необходимо для того, чтобы, когда вы присыпаете ботву землей, на стебле образовывались дополнительные ростки и корни. На этих корнях в дальнейшем вырастает больше картофеля. То есть благодаря окучиванию увеличивается общая урожайность. Таким образом, если вы думаете, как увеличить урожай картофеля, то окучивание может стать решением.

"Раньше мы всегда окучивали картошку вручную: ходили с сапкой и обрабатывали каждый кустик, присыпая землей. Попутно убирали сорняки. Но сейчас технологии идут вперед, и всем хочется облегчить свой труд. Мы больше не работаем сапкой — мы окучиваем мотокультиватором", - рассказали на канале.

Окучивать картофель нужно минимум два раза за сезон:

  • первый раз — когда картошка достигнет высоты 15–20 сантиметров;
  • второй раз — через две недели, прямо перед цветением.

Второй раз кучку делают побольше, чтобы высота насыпанного гребня была около 20 сантиметров.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Окучивание картошки лучше проводить в пасмурную погоду или в вечернее время. Очень хорошо делать это после дождя, чтобы присыпать кусты влажной землей. А вот в жаркую погоду днем окучивать нельзя, чтобы не сжечь наши растения горячей землей.

Важный нюанс: когда культиватор доезжает до конца ряда, здесь образуется гора земли. Когда вы разворачиваете мотокультиватор на следующий заход, часть земли лопастями засыпается под один ряд, а на соседнем краю земли не остается.

Потом, когда вы идете в обратную сторону, земля просто не успевает набраться на окучник, чтобы подсыпать куст.

Поэтому на крайних кустах лучше взять сапку и вручную подгрести землю, окучивая крайние кусты.

"Есть еще один небольшой нюанс: картошка взошла неравномерно. Одна уже высокая, а другая только-только пробивается из земли. При ручном окучивании этот момент легко отрегулировать, а вот с культиватором нужно быть внимательнее. Маленькую картошку, которая только вылезла, нельзя полностью засыпать землей — нужно, чтобы хотя бы верхушка торчала наружу", - добавили эксперты.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка
Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Как окучивать картошку:

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Об источнике: Youtube-канал Дачные секретики

Youtube-канал Дачные секретики ведет семейная пара из Украины. Елена и Сергей делятся своим опытом в садоводстве, огородничестве, строительстве, кулинарии и во многих лругих вопросах.

"Дача – это место для отдыха и вдохновения. Поэтому приглашаем всех желающих, присоединиться к нашему уютному каналу", - говорят авторы.

На канал подписаны уже почти 25 тысяч человек.

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