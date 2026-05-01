Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснее

Базилик на грядке поможет избавиться от вредителей.

Базилик - хороший сосед для бархатцев, помидором, петрушки и других культур

Базилик хорошо растет рядом со многими другими растениями. Более того, он может улучшить вкус своих соседей, а его сильный запах способен отпугивать распространенных садовых вредителей, таких как тля и паутинный клещ.

Базилик прекрасно уживается рядом с другими травами, а также овощами и фруктами. Эксперты по садоводству назвали лучших "соседей" для базилика, пишет Martha Stewart.

Знали ли вы, что чеснок - это настоящий природный защитник огорода. Его фитонциды и резкий аромат отпугивают множество вредителей, благодаря чему правильно подобранное соседство помогает увеличить урожай без лишней химии. Детальнее читайте в материале: Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожая.

Что посадить рядом с базиликом

Помидоры

Базилик и помидоры находятся во взаимовыгодных отношениях. Помидоры способствуют росту базилика и улучшают его вкус. В свою очередь, базилик может отпугивать вредителей томатов.

Когда базилик цветет, он привлекает полезных насекомых, которые опыляют помидоры.

Морковь

Этот овощ хорошо растет рядом с базиликом. Базилик обладает приятным ароматом, поэтому он помогает отпугивать гусениц, клещей и долгоносиков, которые вредят моркови.

Кроме того, морковь может помочь разрыхлить структуру почвы.

Эксперты не советуют сажать морковь слишком близко к базилику. Расстояние между растениями должно быть от 20 до 30 см. Таким образом, при сборе урожая моркови вы не повредите корневую систему базилика.

Орегано

Орегано и базилик хорошо растут в схожих условиях, поэтому отлично уживаются вместе. Кроме того, оба растения образуют хороший почвопокровный слой, помогающий удерживать влагу в почве.

Стоит учитывать, что орегано относится к семейству мятных и, в зависимости от сорта, склонно к быстрому распространению.

Еще одно преимущество выращивания этих трав в качестве растений-компаньонов заключается в том, что базилик и орегано используются вместе во многих рецептах.

Цуккини

Базилик полезен для кабачков. Он предотвращает распространение грибка на листьях. Это особенно важно для кабачков, которые подвержены мучнистой росе.

Некоторые садоводы утверждают, что выращивание базилика рядом с кабачками улучшает как рост, так и вкус плодов благодаря определенным химическим веществам, которые базилик выделяет в почву.

Кроме того, когда базилик выпускает свои красивые маленькие цветоносы, он привлекает множество полезных насекомых, включая пчел, бабочек и златоглазок.

Петрушка

Петрушка — хорошее растение-компаньон для базилика, потому что она не будет конкурировать за пространство.

Как и базилик, она привлечет в сад полезных насекомых и опылителей.

Кроме того, эти травы будут дополнять друг друга по вкусу. Они создают комбинацию ароматов, которая отпугивает вредителей.

Болгарский перец

Базилик может помочь перцу хорошо расти. Эти два растения имеют схожие потребности в тепле, солнце и воде, поэтому их легко выращивать рядом друг с другом.

Кроме того, базилик может помочь отпугивать нежелательных вредителей, таких как тля, мухи и паутинные клещи.

Бархатцы

Бархатцы — прекрасное растение-компаньон для базилика. Бархатцы помогают базилику бороться с вредителями органическими методами, а также украшают сад.

Латук

Базилик и салат-латук хорошо сочетаются, особенно когда базилик подрастает. Это создает тень, которая помогает салату хорошо расти в жару и продлевает срок сбора урожая до лета.

Кроме того, ароматические свойства базилика могут улучшить вкус салата-латука.

Баклажан

Базилик и баклажан помогают друг другу. Высокие плодоносящие растения, такие как баклажан, могут отбрасывать тень на базилик, препятствуя его цветению в теплые месяцы.

В свою очередь, сильный аромат базилика помогает бороться с вредителями, такими как белокрылки и трипсы. Он также может отпугивать тлю и паутинных клещей.

Ранее Главред писал о натуральной, самодельной подкормке для смородины, которая значительно увеличивает урожайность, размер и сладость ягод, а также защищает кусты от вредителей и болезней. После такой подкормки ягоды вырастут крупными, сладкими и ароматными, а "урожай можно будет собирать ведрами".

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

