Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяев

Юрий Берендий
1 мая 2026, 03:01
Эксперт объясняет, что характерная складка на животе кота является анатомической особенностью, выполняющей важные функции, а не признаком лишнего веса.
Курдюк у кота — почему у кота всегда свисает задняя часть живота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему у кота свисает живот
  • Что такое курдюк у кота
  • Зачем кошкам складка на животе

Колеблющийся живот у кота во время бега — одна из тех особенностей, которую хозяева замечают, но редко понимают правильно. Некоторые беспокоятся о лишнем весе, другие просто не обращают внимания. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, что на самом деле скрывается за этой складкой и почему она есть у каждой кошки без исключения.

Главред выяснил, что за складка на животе у кота.

Что такое курдюк у кота

Характерная складка, которая колышется на животе кота во время ходьбы, имеет свое название и свое назначение.

"Этот чудесный животик — это на самом деле первичный мешок (курдюк, — ред.) вашего кота. Это просто свободный лоскут кожи, жира и шерсти, расположенный в нижней части живота вашего кота. Он есть у всех кошек. Это не дефект. Это биология", — объясняет Шанни.

Смотрите видео о первичном кармане у кошек:

То есть, если у вашего кота есть такая складка — это норма, а не повод для беспокойства. Она есть и у худых кошек, и у кошек с лишним весом, и у тех, кто имеет идеальную форму.

Три причины, зачем кошкам нужен курдюк

Защита от нападения

По ее словам, кот — одновременно и хищник, и потенциальная добыча. Живот является самой уязвимой частью тела, где расположены жизненно важные органы. Первичный карман служит дополнительным защитным слоем: он позволяет коже растягиваться во время атаки, а не разрываться.

Свобода движений

Эта складка — не балласт, а функциональный элемент анатомии.

"Это просто позволяет кошкам иметь более широкий диапазон движений, когда они прыгают, охотятся или бегают. Ведь они — настоящие кошачьи атлеты", — говорит Шанни.

Благодаря этому запасу кожи кот может совершать длинные прыжки и резкие повороты без ограничений.

Место для большой порции еды

Третья причина связана с пищевым поведением кошек в природе. Дикая кошка не ест часто и понемногу — она охотится и съедает добычу полностью.

"Эта складка позволяет желудку расширяться, если кошка съест большую порцию пищи", — объясняет эксперт.

Первичный карман есть у всех — но вес имеет значение

Шанни отметила, что наличие складки ничего не говорит о весе кошки. Она есть и у стройной кошки, и у той, которая действительно набрала лишний вес. Поэтому ориентироваться только на вид живота при оценке веса — ошибка.

"Если вы беспокоитесь о весе вашей кошки, независимо от того, считаете ли вы, что она имеет недостаточный вес или, возможно, избыточный, я призываю вас поговорить с ветеринаром, выяснить, каков идеальный вес вашей кошки, сколько калорий ей нужно, чтобы достичь этого идеального веса", — подчеркивает она.

Как правильно кормить кота для контроля веса

Наряду с советом обратиться к ветеринару Шанни дает конкретную рекомендацию по питанию.

"Мы должны кормить наших кошек несколько раз в день небольшими порциями, преимущественно влажным кормом. Исследования показывают, что это не только соответствует биологическим особенностям питания кошек, но и способствует похудению и контролю веса", — говорит она.

Частое кормление небольшими порциями влажного корма — это не прихоть, а подход, подтвержденный исследованиями и соответствующий естественному ритму питания кошки.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

