Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Россия готовит новую волну атак на водную инфраструктуру городов Украины, что грозит миллионам украинцев остаться без питьевой воды и канализации летом.

Какие регионы Украины могут остаться без воды из-за российских атак — наиболее уязвимые города / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие города и регионы станут ключевой целью для новой тактики российских атак

Чем могут обернуться для украинцев удары по водной инфраструктуре – 2 сценария

Могут ли украинцы остаться без канализации

Какие города наиболее уязвимы к российским ударам по водной инфраструктуре

По данным руководства Украины и оценкам экспертов, Кремль может перейти к системным ударам по объектам водной инфраструктуры, пытаясь создать эффект гуманитарного кризиса там, где не удалось достичь результата зимой из-за атак на энергосистему. Речь идет о потенциально новой фазе войны, в которой целями могут стать не отдельные объекты, а вся система жизнеобеспечения городов — водозаборы, насосные станции, водопроводы и канализационные узлы.

Главред собрал самое важное, что стоит знать об угрозе ударов РФ по водной инфраструктуре городов и регионов.

Украинцы должны подготовить запас воды — что известно об угрозе

Россия уже неоднократно угрожала наносить удары по системам водоснабжения Украины. Об этом 30 апреля сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, государство уже готовит комплексную защиту по всей территории страны, а не только в отдельных регионах, и соответствующие планы устойчивости уже утверждены. Правительство работает над укреплением объектов критической инфраструктуры, обеспечивает водоканалы и насосные станции резервным питанием, а также развивает распределенную генерацию и альтернативные системы водоснабжения.

"Важно понимать: вода – это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась", – заявил Кулеба в комментарии 24 каналу.

Кулеба подчеркнул, что и гражданам следует быть готовыми к возможным атакам, в частности иметь базовый запас воды, внимательно проверять информацию и не поддаваться на пропаганду, которую распространяет Россия.

Какую новую цель для ударов по Украине выбрала Россия – данные разведки

Украинская разведка предупреждает о риске российских ударов по объектам критической инфраструктуры, в частности мостам, дамбам, гидроэлектростанциям, насосным станциям и системам водоснабжения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 3 апреля.

"Судя по документам, которые мы получили от разведки, россияне будут бить по логистике – по железной дороге и прочему. Также будут наносить удары по водоснабжению. Все это Вооруженные Силы Украины вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных объектах – мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, снабжении питьевой водой и т. д.", – сказал глава государства.

Он отметил, что Воздушные силы уже работают над усилением противовоздушной обороны и интеграцией систем, однако в некоторых случаях необходима и дополнительная физическая защита. Президент также подчеркнул, что местные власти должны активно присоединяться к этой работе.

Зеленский подчеркнул, что руководители общин должны четко понимать, какие объекты являются критически важными для обеспечения водоснабжения и канализации, и обеспечить для них максимальный уровень защиты.

Почему украинцы могут остаться без водоснабжения

Летом Россия может осуществить атаки на объекты водозабора, что способно привести к отключению водоснабжения в целых городах, особенно в прифронтовых и юго-восточных регионах Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на неназванный источник в госструктурах.

Отмечается, что именно системы водозабора могут стать главной целью, при этом их структура отличается в зависимости от населенного пункта. Источниками воды выступают реки или подземные скважины, однако в большинстве городов функционирует лишь один водозабор, и только крупные города имеют несколько таких узлов.

"Это означает, что вывод из строя одного объекта может привести к прекращению водоснабжения целого населенного пункта", — предупредил собеседник издания.

Основной проблемой является отсутствие резервных систем, которые могли бы обеспечить альтернативную подачу воды в случае повреждения основной инфраструктуры.

В настоящее время, по данным издания, рассматривается возможность создания альтернативных водозаборов в населенных пунктах, однако реализовать такие проекты до лета практически невозможно, ведь их строительство и запуск требуют от 9 до 12 месяцев.

"Зимой мы использовали мобильные генераторы. По такой же логике мы хотим поступить и с водой. Понятно, что мы будем перевозить не воду, а оборудование, которое будет перемещаться по рекам и работать как альтернативный водозабор", — отметил источник издания в госструктурах.

В качестве одного из вариантов предлагается использование мобильных станций водозабора, которые фактически являются передвижными насосными установками. Они смогут перемещаться по водоемам и обеспечивать подачу воды в те районы, где стационарные объекты будут повреждены или выведены из строя.

Отмечается, что часть оборудования для таких систем уже заказывают, другую — производят в Украине. Сейчас речь идет как минимум о шести станциях мощностью от 100 до 300 тысяч кубометров воды в сутки, чего достаточно для обеспечения средних областных центров, таких как Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Винница или Полтава. В то же время для крупных городов, таких как Киев, Одесса или Львов, одной такой установки будет недостаточно. Преимуществом мобильных решений является возможность их значительно более быстрого запуска по сравнению со строительством новых стационарных водозаборов.

"Эти станции будут использоваться в тяжелых условиях в течение короткого времени. Это будет временное водоснабжение. Безусловно, в таких случаях могут быть некоторые неудобства", — подытожил собеседник издания на условиях анонимности.

Какие города и регионы станут ключевой целью для новой тактики российских атак

Как отмечается в материале СМИ, в случае повреждения объектов водозабора даже наличие альтернативных источников не позволит избежать введения графиков подачи воды. Источник издания в госструктурах называет это "временными неудобствами".

По его словам, система водоснабжения в Украине децентрализована, то есть не имеет единого оператора, подобного тому, что функционирует в энергетической сфере, поэтому регулирование подачи воды относится к полномочиям местных властей, которые и будут определять соответствующие режимы.

Наибольший риск касается десяти областей — Луганской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской, при этом к потенциально уязвимым территориям также отнесен Киев.

"Все 2000 километров нашей границы с врагом, безусловно, наиболее уязвимы", — резюмирует он.

Россия уже начала наносить удары по водной инфраструктуре

Россия начала наносить удары по гидротехническим объектам, о чем ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, комментируя попытку атаки на Печенежское водохранилище.

"Он (Зеленский, — ред.) предупреждал, что россияне будут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение. Вот оно и началось. Это может быть прямой угрозой для такого города, как Харьков. Крупного города. И россияне начинают кампанию ударов по гидротехническим сооружениям, чтобы лишить крупные города воды перед началом летней жары", – сказал Попович.

Чем могут обернуться для украинцев удары по водной инфраструктуре – 2 сценария

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира пояснил, что существует два основных типа атак — с применением ракет и дронов. По его словам, сети водоснабжения обычно расположены под землей, поэтому дронами их уничтожить сложно, однако ракеты, способные проникать в подземные объекты, могут представлять серьезную угрозу.

В некоторых городах система имеет только одну точку входа, тогда как в крупных городах, в частности в Киеве, водоснабжение организовано через несколько узлов и разветвленные сети, что снижает риски. В таком случае вероятным последствием могут стать лишь ограничения подачи воды по графикам, что хоть и создает неудобства, но не является критической ситуацией.

"А некоторые города имеют один вход — например, Одесса: просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета в нужное место, могут возникнуть такие проблемы, которые не удастся решить месяцами", — подчеркнул он в интервью Телеграфу.

Шира также отметил, что сценарий с почасовым водоснабжением является скорее оптимистичным и не представляет серьезной угрозы. Подобный режим уже существовал ранее, и хотя это создает неудобства, жить в таких условиях вполне возможно.

"Худший сценарий — большой город, который полностью остается без воды на несколько дней или недель. Если нет даже чем смыть в туалете — люди уезжают. Вариантов нет", — резюмирует он.

Сколько запасов воды нужно иметь украинцам

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира подчеркнул, что из-за риска ударов РФ по объектам водной инфраструктуры стоит заранее подготовить запас воды как минимум на несколько дней, чтобы иметь время адаптироваться к ситуации. Рекомендуется рассчитывать примерно 2 литра питьевой воды на человека в сутки, а для санитарных нужд — не менее 10–15 литров. Минимальным запасом считаются несколько 20-литровых бутылей.

"Также стоит заранее выяснить, есть ли поблизости — в пределах километра пешком — место, где можно набрать хотя бы техническую воду: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу. Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет — через несколько дней после исчерпания запасов остается только уезжать", — советует эксперт.

Могут ли украинцы остаться без канализации

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что в случае ударов по водоканалам ситуация значительно сложнее, ведь речь идет не об энергогенерации, а о канализационно-насосных станциях, повреждение которых может иметь более серьезные последствия, чем обычные отключения электроэнергии.

В случае таких атак в некоторых городах может фактически остановиться работа канализации и водоснабжения не из-за отсутствия электричества, а из-за разрушения канализационно-насосных станций.

"Тогда последствия будут глобальными, например, остановка работы объектов жилой и общественной инфраструктуры города. Ведь мы понимаем, что нужно обеспечить работу канализации в больницах, жилых домах", — заявил он в комментарии 24 каналу.

Он подчеркнул, что в такой ситуации система может полностью выйти из строя, а создание резервных или обходных решений для водоканалов и канализационных сетей практически невозможно, поскольку для этого требуются десятилетия инвестиций. Несмотря на наличие определенных наработок, быстро реализовать такие решения нереально, тем более учитывая, что большинство сетей, примерно 70–80%, уже нуждаются в срочном капитальном ремонте.

Удары РФ могут привести к гуманитарной катастрофе

Президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что наиболее уязвимым элементом водной инфраструктуры украинских городов является канализационная система. В случае остановки насосных станций из-за отсутствия электропитания стоки могут сразу выходить на поверхность, что создает риск санитарной катастрофы.

Отдельную угрозу представляют кибератаки, ведь системы диспетчерского управления и сбора данных требуют дополнительной защиты. Вмешательство в их работу может привести к серьезным авариям, в частности гидроударам, даже без физических обстрелов.

"Это не гипотетическая, а вполне реальная угроза", — резюмирует он.

Какие города наиболее уязвимы к российским ударам по водной инфраструктуре

Наиболее уязвимыми к длительным отключениям остаются крупные города с централизованным водозабором, прифронтовые регионы и населенные пункты, зависящие от одного источника воды. По словам градостроительного эксперта Виктора Глебы, ключевыми рисковыми элементами являются насосные станции, узлы электроснабжения, очистные сооружения и магистральные трубопроводы. Об этом сообщает Громадське.

Специалисты в целом считают, что системы водоснабжения более устойчивы к атакам, чем энергетическая инфраструктура, поскольку большинство их элементов расположено под землей, однако это в основном касается только процесса транспортировки воды.

О личности: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

