Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2026, 13:36обновлено 30 апреля, 14:25
Российские оккупанты могут атаковать системы водоснабжения, говорит Алексей Кулеба.
Россия может атаковать системы водоснабжения / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, pexels

РФ может нанести удар по системам водоснабжения Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, сообщает 24 канал.

Украина готовит защиту для объектов критической инфраструктуры. Также появляется резервное питание для водоканалов и насосных станций, развивается распределенная генерация и альтернативные схемы водоснабжения.

"Важно понимать: вода – это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась", – заявил Кулеба.

В то же время он призывает украинцев готовиться к возможным атакам. Кулеба советует подготовить базовый запас воды.

Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.

Читайте также:

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

15:09

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

15:02

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

14:57

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

14:45

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

14:36

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
14:31

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

14:29

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

14:22

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

14:15

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

Реклама
14:04

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

13:53

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

13:49

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

13:05

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

13:03

В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

12:57

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

12:57

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

Реклама
12:30

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

12:27

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожаяВидео

12:18

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

12:09

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

12:06

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

12:02

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

11:41

Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

11:29

Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУВидео

11:28

Тараса Цимбалюка ударили по лицу: что случилосьВидео

11:25

Когда сажать картошку в мае 2026: точные датыВидео

11:18

Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

11:12

Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

11:08

Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

10:55

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

10:55

В России заговорили о преемнике Путина: политолог объяснил, что задумала ФСБ

10:54

Россия атаковала Днепр: небо затянуло черным дымом, есть жертвыФото

10:47

Гороскоп на завтра, 1 мая: Девам — сюрприз, Водолеям — радость

10:23

Заявления Путина о прекращении огня могут оказаться ловушкой — ISW

10:05

"Я был женат": Вирастюк удивил признанием о молодой возлюбленной

Реклама
10:03

Самые сложные дни мая и пик напряжения: что ждет каждого — гороскопФото

10:02

Когда в Одессе начнется лето: синоптики опубликовали прогноз на май

09:53

32 "прилета": россияне атаковали Украину кучей "Шахедов" и ракетой

09:43

Сырский заявил о важных изменениях в ВСУ, приказ подписан - подробности

09:20

Одна привычка перед сном делает кота агрессивным: о чем не догадываются владельцыВидео

09:05

Неожиданный шанс: 6 знакам китайского зодиака крупно повезет с 1 мая

09:00

Сразу несколько волн массированных атак: в Одессе разрушены жилые домаФото

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 апреля (обновляется)

08:41

Под ударом - завод взрывчатки: в Дзержинске после атаки БПЛА поднялся дым

08:34

Новый этап ударов по РФ: что меняется для Путинамнение

