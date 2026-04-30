Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

Что говорит Алексей Кулеба:
- РФ может атаковать системы водоснабжения
- Украинцам следует сделать запас воды
РФ может нанести удар по системам водоснабжения Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, сообщает 24 канал.
Украина готовит защиту для объектов критической инфраструктуры. Также появляется резервное питание для водоканалов и насосных станций, развивается распределенная генерация и альтернативные схемы водоснабжения.
"Важно понимать: вода – это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась", – заявил Кулеба.
В то же время он призывает украинцев готовиться к возможным атакам. Кулеба советует подготовить базовый запас воды.
Удары РФ по Украине – последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.
28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.
Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.
О личности: Алексей Кулеба
Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.
