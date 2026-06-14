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Дешево и гениально: как охладить комнату без кондиционера, греческий лайфхак

Руслан Иваненко
14 июня 2026, 19:57
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Простой лайфхак с бутылками позволяет временно охладить помещение и сократить потребление электроэнергии.
Холод, кондиционер
Как правильно использовать замороженные бутылки для борьбы с жарой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как охладить квартиру без кондиционера
  • Почему греки массово замораживают бутылки с водой
  • Насколько эффективен этот способ во время жары

С наступлением летней жары многие украинцы начинают искать способы охладить жилье без значительных затрат на электроэнергию. Особенно актуальным это становится на фоне активного использования кондиционеров, которые могут существенно увеличить счета за свет.

Главред решил выяснить, как работает так называемый "бутылочный трюк" и насколько он может помочь в борьбе с жарой.

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Как сообщает Newsweek, в Греции популярность приобрел простой и бюджетный способ охлаждения помещений, не требующий дорогого оборудования или сложного монтажа. Метод особенно полезен для арендаторов, у которых нет возможности установить кондиционер.

Суть метода заключается в использовании обычных пластиковых бутылок с водой. Их наполняют примерно на 80% водопроводной водой и оставляют в морозильной камере на ночь. На следующий день замороженные бутылки размещают перед или за вентилятором.

Во время работы вентилятора воздух проходит мимо ледяной поверхности, что создает ощущение прохлады в небольшой зоне вокруг устройства.

"Это может снизить температуру в непосредственной близости на один-два градуса в течение короткого времени. Но замороженная бутылка — не единственный способ охлаждения", — заверили в материале.

Эксперты рекомендуют ставить бутылки на тарелку или в глубокую миску, чтобы собирать конденсат, который образуется при таянии льда. Обычно эффект длится около двух-трех часов, после чего лед полностью растает.

Для более просторных комнат одной бутылки может быть недостаточно. В таком случае стоит использовать сразу несколько замороженных емкостей, расположенных возле вентилятора.

Специалисты отмечают, что этот способ основан на известном физическом принципе теплообмена. Во время таяния лед поглощает тепло из окружающей среды, временно понижая температуру воздуха рядом с собой.

"Метод с бутылками основан на доказанном физическом явлении: когда лед тает и превращается в воду, он поглощает тепло из ближайшего окружения, тем самым охлаждая воздух. Вентилятор заметно усиливает этот эффект и распределяет прохладный воздух немного дальше по комнате. Однако эффект является лишь локальным и временным. Как только лед полностью растает, он больше не может обеспечить охлаждение", — предупредили в публикации.

Несмотря на ограниченную эффективность в больших помещениях, этот метод может стать доступной альтернативой кондиционеру во время кратковременных волн жары и помочь снизить потребление электроэнергии.

Как спастись от жары — смотрите в видео.

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Об источнике: Newsweek

Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельных новостных журналов в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологиям, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

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