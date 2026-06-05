Что нужно сделать с одеялом и подушками летом: станут свежими и мягкими

Стирка одеял и подушек — сложная задача, но есть отличная альтернатива.

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Почему одеяло и подушки следует сушить на солнце / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как освежить одеяло и подушки без стирки

Почему солнце помогает бороться с бактериями

Одеяла и подушки, как и любые другие вещи, нужно стирать, чтобы они были чистыми и свежими. Однако из-за своих размеров их трудно поместить в стиральную машину, а ручная стирка сложна и занимает много времени.

Главред решил разобраться – как быстро освежить подушки и одеяло.

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Как очистить подушки и одеяла без стирки

Помимо стирки, есть альтернативный способ освежить постельное белье – это солнце, пишет Express.co.uk.

Солнечный свет обладает природными дезинфицирующими свойствами, которые помогают избавиться от бактерий и пылевых клещей с одеяла и подушек.

"Вместо того, чтобы бороться с мокрыми одеялами и подушками, просто позвольте солнцу сделать тяжелую работу", — говорится в сообщении.

Почему нужно сушить на солнце одеяло и подушки

На постельном белье со временем скапливается пот, жир и пыль, которые могут спровоцировать развитие плесени. Именно поэтому подушки и одеяла следует регулярно проветривать.

"Развешивание одеяла на солнце обеспечивает лучший поток воздуха и тепла к ткани, устраняя затхлые запахи и восстанавливая наполнитель, что в конечном итоге повышает комфорт сна", — говорят эксперты.

Как правильно проветривать одеяло

Для проветривания одеяла решающее значение имеют время и погодные условия. Для этого лучше всего выбирать солнечный, ветреный день после периода сухой погоды.

Выносить одеяло на улицу следует днем, когда нет палящего солнца. Это поможет защитить ткань и предотвратит затвердевание одеяла.

Прежде чем развесить, одеяло стоит слегка встряхнуть, чтобы полностью расправить наполнитель. Так воздух будет лучше проходить сквозь материал.

В идеале одеяло следует повесить на веревку. Однако, если ее нет, можно накинуть одеяло на сушилку, забор или любую чистую поверхность.

В то же время подушки можно разместить на сушилке или на чистой ровной поверхности.

Как правильно стирать одеяло – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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