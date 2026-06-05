Что нужно сделать с одеялом и подушками летом: станут свежими и мягкими

Вы узнаете:
- Как освежить одеяло и подушки без стирки
- Почему солнце помогает бороться с бактериями
Одеяла и подушки, как и любые другие вещи, нужно стирать, чтобы они были чистыми и свежими. Однако из-за своих размеров их трудно поместить в стиральную машину, а ручная стирка сложна и занимает много времени.
Главред решил разобраться – как быстро освежить подушки и одеяло.
Как очистить подушки и одеяла без стирки
Помимо стирки, есть альтернативный способ освежить постельное белье – это солнце, пишет Express.co.uk.
Солнечный свет обладает природными дезинфицирующими свойствами, которые помогают избавиться от бактерий и пылевых клещей с одеяла и подушек.
"Вместо того, чтобы бороться с мокрыми одеялами и подушками, просто позвольте солнцу сделать тяжелую работу", — говорится в сообщении.
Почему нужно сушить на солнце одеяло и подушки
На постельном белье со временем скапливается пот, жир и пыль, которые могут спровоцировать развитие плесени. Именно поэтому подушки и одеяла следует регулярно проветривать.
"Развешивание одеяла на солнце обеспечивает лучший поток воздуха и тепла к ткани, устраняя затхлые запахи и восстанавливая наполнитель, что в конечном итоге повышает комфорт сна", — говорят эксперты.
Как правильно проветривать одеяло
Для проветривания одеяла решающее значение имеют время и погодные условия. Для этого лучше всего выбирать солнечный, ветреный день после периода сухой погоды.
Выносить одеяло на улицу следует днем, когда нет палящего солнца. Это поможет защитить ткань и предотвратит затвердевание одеяла.
Прежде чем развесить, одеяло стоит слегка встряхнуть, чтобы полностью расправить наполнитель. Так воздух будет лучше проходить сквозь материал.
В идеале одеяло следует повесить на веревку. Однако, если ее нет, можно накинуть одеяло на сушилку, забор или любую чистую поверхность.
В то же время подушки можно разместить на сушилке или на чистой ровной поверхности.
Как правильно стирать одеяло – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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