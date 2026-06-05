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Зачем класть зубную пасту в бачок унитаза: лайфхак решит сразу две проблемы

Анна Косик
5 июня 2026, 11:35
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Одно простое действие упростит уход за унитазом.
зубная паста, унитаз
Как устранить запах в туалете / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как избавиться от неприятного запаха в туалете
  • Как правильно класть зубную пасту в бачок унитаза

Неприятный запах и грязный унитаз — две самые распространенные проблемы, которые возникают в туалете. Но их, как оказалось, легко решить с помощью обычной зубной пасты.

Главред узнал, что на YouTube-канале Cleverly DIY опытные тестировщики лайфхаков показали, как зубная паста может освежить унитаз.

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Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Какой эффект дает зубная паста в бачке унитаза

Тюбик зубной пасты нужно проколоть в нескольких местах и слегка выдавливать пасту через проделанные отверстия. Затем его нужно положить на дно бачка унитаза. Во время наполнения бачка вода постепенно будет вымывать пасту.

Таким образом, после первого же слива вода станет мятной, унитаз поверхностно очистится, а в туалете будет свежий запах.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Cleverly DIY

Cleverly DIY — популярный YouTube-канал с аудиторией более 350 тысяч подписчиков. В видео авторы делятся советами, хитростями и лайфхаками для упрощения повседневной жизни.

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зубная паста лайфхак унитаз
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