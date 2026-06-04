Одно средство уничтожает черную плесень за минуты: в чем секрет

Многие считают, что обычный отбеливатель способен полностью решить проблему, однако он чаще всего лишь маскирует следы грибка.

https://glavred.info/lifehack/odno-sredstvo-unichtozhaet-chernuyu-plesen-za-minuty-v-chem-sekret-10770497.html Ссылка скопирована

Как избавиться от плесени / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Чем заменить отбеливатель

Как приготовить раствор от плесени

Как снизить риск появления плесени в ванной

Появление плесени в доме — не только эстетическая проблема. Она может ухудшать качество воздуха в помещении и негативно влиять на самочувствие жильцов, поэтому откладывать борьбу с ней не стоит.

Многие считают, что обычный отбеливатель способен полностью решить проблему. Однако на практике он чаще всего лишь маскирует следы грибка на поверхности, делая их менее заметными. При этом споры плесени могут сохраняться, из-за чего через некоторое время она появляется снова, пишет Express.

видео дня

Чем заменить отбеливатель

Для обработки поражённых участков специалисты рекомендуют использовать перекись водорода. Это средство обладает отбеливающими и очищающими свойствами и помогает бороться не только с пятнами, но и с микроорганизмами.

Для усиления эффекта можно добавить масло чайного дерева, которое известно своими противогрибковыми свойствами. Оно воздействует на споры плесени и препятствует их дальнейшему распространению.

Как приготовить раствор

Для обработки смешайте один стакан 3%-й перекиси водорода с одной чайной ложкой масла чайного дерева и перелейте смесь в распылитель.

Нанесите раствор на участок с плесенью до полного увлажнения поверхности. Затем приложите салфетку или бумажное полотенце и дополнительно пропитайте его раствором. Через некоторое время снимите салфетку, тщательно протрите поверхность и промойте её чистой водой.

Такой способ помогает не просто скрыть следы плесени, а воздействовать непосредственно на источник проблемы.

/ Главред

Видеоинструкция: как удалить плесень в домашних условиях

В этом ролике показан эксперимент по удалению плесени из герметика в ванной. Хотя применялись различные методы, полностью избавиться от грибка не удалось.

Авторы разбирают причины неудачи и делятся практическими советами, которые могут помочь в будущем. Тем, кто сталкивается с похожей проблемой, стоит прислушаться к этим рекомендациям для более эффективной очистки.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред