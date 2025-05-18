Является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье: священник ответил

Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

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Можно ли быть хорошим христианином, если не ходить в церковь каждое воскресенье/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Можно ли быть хорошим христианином, если не ходить в церковь каждое воскресенье

Что об этом думает священник

Нередко можно услышать, что не является хорошим христианином тот человек, который не ходит в церковь почти каждое воскресенье. Священник объяснил, действительно ли это так.

По словам священника Православной церкви Украины Алексея Филюка, не то определяет хорошего христианина, как часто он ходит в церковь, а то, каким человеком он является.

"Порой есть, что человек может ходить в храм, но ненавидеть ближнего. Он может ходить, потому что уже привык. А есть человек, работающий, например, пожарные, врачи - не всегда получается людям пойти в воскресенье в храм. Но по своей сущности люди верующие, верят в Бога, исполняют его волю, выполняют его заповеди и уже по возможности, когда имеют возможность - идут в храм", - отметил священник.

Он напомнил слова Иисуса Христа: "Не всякий, кто говорит ко мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца моего, сущего на небесах".

В то же время священник отметил, что шесть дней человек работает, а седьмой день нужно посвятить Богу, поэтому стоит стараться посещать богослужения в воскресенье. А также стараться быть добрыми людьми.

Смотрите видео о том, можно ли быть хорошим христианином, если не ходить в церковь каждое воскресенье:

Ранее Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника. Священник сказал, действительно ли запрещено сажать на могилах цветы, которые раньше росли в цветнике возле дома.

Также ранее священник дал ответ, можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях. Существует примета, согласно которой нельзя выходить на люди с некрещеным ребенком, "чтобы его не сглазили". Священник сказал, правда ли это.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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