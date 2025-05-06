Можно ли молиться лежа: священник дал однозначный ответ

Есть несколько случаев, когда молиться лежа не считается грехом.

https://glavred.info/life/mozhno-li-molitsya-lezha-svyashchennik-dal-odnoznachnyy-otvet-10662248.html Ссылка скопирована

Можно ли молиться лежа/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Можно ли молиться лежа

В каких случаях молиться лежа не считается грехом

Нередко у верующих может возникать вопрос, является ли грехом молиться, лежа в постели. Ведь может возникать желание обратиться к Богу с молитвой, когда мы утром проснулись и еще не встали с постели, или вечером, когда мы уже собрались ко сну и еще не успели заснуть.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Я хожу и я ходячий, поэтому нужно стоя молиться. Сидя не очень, разве уж очень измучились, например, тяжело работаете. Или если солдат в окопе и над головой летают пули, то конечно, что он не станет среди поля, чтобы стоя молиться, он должен лежа молиться. Поэтому греха молиться лежа нет. Но если вы здоровы и полноценны, нет никаких дефектов со здоровьем, то стоит молиться стоя. Главное, чтобы делать это в таком сердечном умилении, чтобы это было искренне", - отметил священник.

Также он отметил, что если человек в возрасте является немощным и имеет проблемы со здоровьем, то он также может молиться лежа - в этом тоже не будет греха.

Смотрите видео о том, можно ли молиться лежа:

Ранее Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника. Священник сказал, действительно ли запрещено сажать на могилах цветы, которые раньше росли в цветнике возле дома.

Также ранее священник дал ответ, можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях. Существует примета, согласно которой нельзя выходить на люди с некрещеным ребенком, "чтобы его не сглазили". Священник сказал, правда ли это.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред