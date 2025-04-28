Можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях: священник дал ответ

Существует примета, согласно которой нельзя выходить на люди с некрещеным ребенком, "чтобы его не сглазили".

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Можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

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Можно ли с некрещеным ребенком гулять по городу или селу

Может ли это навредить ребенку

Издавна существует примета, согласно которой нельзя гулять на людях с ребенком, который еще не был крещен. Считается, что таким образом есть риск навредить ребенку - что его могут сглазить.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить такой примете и как нужно поступать в таких спорных случаях.

По словам священника, независимо от того, крещеный ребенок или некрещеный, он нуждается в прогулках на улице, ведь это важно для его самочувствия и здоровья.

"Даже когда мой внук Юлианчик еще не был крещен, мы возили его по селу. Возили, чтобы его немного проветрить. Поэтому ребенка, крещеный он или не крещеный, на свежий воздух надо выносить, надо ходить", - отметил священник.

Также он сказал, что многие спрашивают, можно ли брать ребенка с собой на проводы на кладбище. По его словам, это не запрещено, однако вряд ли это будет полезно для психики маленького ребенка.

"Спрашиваете, можно ли на проводы на кладбище с ребенком ходить? Как себе хотите, то ходите, но ребенку вряд ли надо на кладбище еще сейчас", - сказал он.

Смотрите видео о том, можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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