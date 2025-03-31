Является ли грехом самогоноварение: священник удивил ответом

Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, в каком единственном случае самогоноварение не будет грехом.

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Священник объяснил, является ли грехом самогоноварение/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

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Является ли грехом самогоноварение

В каком единственном случае варка самогона не считается грехом

Самогоноварение прежде всего является нарушением закона. А что касается христианской стороны этого дела, то здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. По его словам, если человек варит самогон в лечебных целях - например, чтобы на нем настаивать травы для натирания ног и т.д. - то это не является грехом.

"Если в целях лечебных... Вот у моей бабушки был варикоз, то она настаивала на самогонке каштан и мазала ноги, и ей было хорошо, прожила 100 лет. Ну, но если человек, если кто-то в селе варит водку и спаивает той водкой все село, то грех, то такой большой грех. Такое нельзя делать, потому что это соблазн на чужую жизнь, то приравнивается к убийству. Из-за того, что сколько тех самогонщиц в селах уничтожило людей", - отметил священник.

По словам священника, не является грехом, только если человек использует самогон в лечебных целях. Однако если продает его и зарабатывает таким образом деньги, спаивая других людей - то это грех.

"Нельзя продавать самогон и вообще пить водку, если нет ума, то вообще даже не нюхать для того, чтобы не пить. Грех, и не надо это делать. Для здоровья немножко - это такое. Натереть ноги, грудь. Когда-то, когда я был маленький, баба натирала мне грудь от астмы, я от той водки еще больше задыхался, но я это помню и по сей день. В общем не варите тех самогонок, но это ваше дело. Я говорю, что грех и нарушение закона", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, является ли грехом самогоноварение:

Ранее священник Алексей Филюк рассказал, можно ли вечером убирать в доме. Украинские предки были убеждены, что уборка вечером могла привести к бедам и болезням.

Также ранее священник дал окончательный ответ, можно ли праздновать день рождения наперед. Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркивает, что верующим не следует обращать внимание на суеверия.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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