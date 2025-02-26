Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

Марина Фурман
26 февраля 2025, 03:02
8
Украинские предки были убеждены, что уборка вечером могла привести к бедам и болезням.
уборка
Почему не стоит убирать в доме после захода солнца / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Можно ли заниматься уборкой после обеда
  • Какие приметы запрещают убирать вечером в доме

Наши предки верили, что уборка - это настоящий магический ритуал. Поэтому украинские хозяйки наотрез отказывались делать домашние дела после заката. Главред узнал, можно ли все же заниматься уборкой вечером.

Народные приметы говорят, если женщина устроила уборку в позднее время суток, она может "вымести" из дома счастье и благополучие.

видео дня

Предки были убеждены, если помыть пол вечером, то после уборки в семье возникнут ссоры, а члены семьи почувствуют упадок сил и начнут болеть.

Еще одно поверье гласит, что в ночное время финансовые потоки можно запросто вымыть, а привлечь их обратно будет весьма проблематично. Поэтому наши бабушки воздерживались от уборки вечером.

Также в Украине существует поверье, что категорически нельзя выносить мусор в позднее время суток, ведь он хранит в себе энергетику владельцев. Если мусор попадет в руки колдунов, семью ждут большие беды. Еще есть мнение, что, вынося мусор ночью, владельцы лишаются материального благополучия.

В то же время священник Православной церкви Украины Алексей Филюк развеивает любые мифы и приметы, запрещающие убирать вечером.

По словам Филюка, верующим не стоит обращать внимание на суеверия, ведь поверья не связаны с христианским учением.

"Когда человек должен убирать, если утром он на работе, а вечером - уставший? Это человеческие выдумки, суеверия, которые не связаны с христианской жизнью. Убирайте в доме, потому что должно быть чисто и красиво в доме", - отметил священник ПЦУ.

Он заверил, что людям нужно самостоятельно решать, когда именно устраивать уборку - утром или вечером.

Можно ли убирать вечером - смотрите видео:

Другие новости:

Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

03:30Синоптик
Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

01:06Война
"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло

Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло

Последние новости

04:30

Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

04:00

Ребус для сверхразума: найдите хитрую крысу среди кошек за 5 секунд

03:30

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

01:40

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

01:30

Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

01:06

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

Реклама
00:45

"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

00:20

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:18

В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

25 февраля, вторник
23:56

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:53

Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

23:28

Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом

23:25

Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза

23:02

Что не так на рисунке: надо найти ошибку всего за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотищеВидео

22:42

Россия может "объявить победу" в войне - чем это обернется для УкраиныВидео

22:33

Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

Реклама
22:30

"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

22:20

Запестреет цветами: садоводы сказали, как заставить орхидею цвести пышно и долго

22:07

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

22:06

Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Показалось странным": куда пропал Константин Меладзе на самом деле

21:40

Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте

21:37

Все видно: теща Бекхэма призналась, что увеличила его рекламное фото в белье

21:19

Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - СвитанВидео

21:00

Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни

20:58

Где лучше посадить картофель: секреты удачного выращивания

20:57

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

20:51

Украина и США согласовали соглашение об ископаемых: СМИ раскрыли первые детали

20:49

Когда Украина сможет начать свою наступательную операцию?мнение

20:45

Бывший муж Алсу решил мстить: что придумал Абрамов

20:40

Редкий символ на дороге: о чем предупреждает дорожный знак с тремя авто

20:37

Секрету более тысячи лет: что означает слово "Bluetooth" и при чем там зуб

20:35

Ядерное оружие вместо вступления в НАТО: в США отреагировали на инициативу Украины

20:33

Год Оскару: жена Козловского показала самое первое фото певца с сыном

20:12

Ситуация на фронте может ухудшиться: Чмут назвал условие

19:54

От 25 до 40 тысяч гривен: каким женщинам Украины выплатят "круглые" суммы

Реклама
19:44

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии: Шмыгаль назвал точные суммы повышений

19:44

Были на море: муж Жанны Фриске рассказал, почему бросил ее умирать в одиночестве

19:31

Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

19:27

Легче, чем кажется: как отличить натуральную сметану от подделки за минуту

19:25

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:11

150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

19:10

Интересная новость из области "успехов" вражеского ВПКмнение

18:58

Бизнес 2025 - лучшие идеи для старта

18:51

В Украине приняли важное решение об отсрочках от мобилизации - что изменилось

18:48

Украина должна вернуть 3,5 млрд евро: в Словакии выдали циничное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять