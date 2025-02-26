Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Можно ли заниматься уборкой после обеда
- Какие приметы запрещают убирать вечером в доме
Наши предки верили, что уборка - это настоящий магический ритуал. Поэтому украинские хозяйки наотрез отказывались делать домашние дела после заката. Главред узнал, можно ли все же заниматься уборкой вечером.
Народные приметы говорят, если женщина устроила уборку в позднее время суток, она может "вымести" из дома счастье и благополучие.
Предки были убеждены, если помыть пол вечером, то после уборки в семье возникнут ссоры, а члены семьи почувствуют упадок сил и начнут болеть.
Еще одно поверье гласит, что в ночное время финансовые потоки можно запросто вымыть, а привлечь их обратно будет весьма проблематично. Поэтому наши бабушки воздерживались от уборки вечером.
Также в Украине существует поверье, что категорически нельзя выносить мусор в позднее время суток, ведь он хранит в себе энергетику владельцев. Если мусор попадет в руки колдунов, семью ждут большие беды. Еще есть мнение, что, вынося мусор ночью, владельцы лишаются материального благополучия.
В то же время священник Православной церкви Украины Алексей Филюк развеивает любые мифы и приметы, запрещающие убирать вечером.
По словам Филюка, верующим не стоит обращать внимание на суеверия, ведь поверья не связаны с христианским учением.
"Когда человек должен убирать, если утром он на работе, а вечером - уставший? Это человеческие выдумки, суеверия, которые не связаны с христианской жизнью. Убирайте в доме, потому что должно быть чисто и красиво в доме", - отметил священник ПЦУ.
Он заверил, что людям нужно самостоятельно решать, когда именно устраивать уборку - утром или вечером.
Можно ли убирать вечером - смотрите видео:
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Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
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