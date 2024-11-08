Выводит пятна без лишних затрат: чем заменить порошок и мыло в уборке

Натуральное средство может очищать и убирать неприятные запахи с бытовых предметов.

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Использование уксуса во время уборки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В следующий раз, когда вы будете собираться убирать дом, не забудьте о бутылке яблочного уксуса, которая прячется в вашей кладовке. Благодаря своим антибактериальным и антимикробным свойствам, яблочный уксус работает как большинство магазинных чистящих средств. Об этом пишет Martha Stewart.

Очистка холодильника

Если ваш холодильник имеет стойкий запах, тогда попробуйте продезинфицировать его с помощью яблочного уксуса. Для этого оставьте на ночь в холодильнике небольшую миску с равными частями яблочного уксуса и воды.

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"Это поможет поглотить любые сильные стойкие запахи", - говорит Сара, основательница и генеральный директор GoCleanCo.

Очистка микроволновки

Яблочный уксус может удалить самые стойкие пятна с вашей микроволновки. Для этого следует нагреть тарелку с равными частями воды и яблочного уксуса в микроволновой печи в течение трех-пяти минут.

Когда миска остынет, выньте ее из микроволновки и протрите поверхность тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде, чтобы удалить жир. Яблочный уксус также уберет все неприятные запахи.

Мытье окон и зеркал

Когда стекло выглядит тусклым и грязным, яблочный уксус - это именно то средство, которое поможет растворить всю накопившуюся грязь.

Для окон и зеркал: смешайте одну часть яблочного уксуса с двумя частями воды и распылите на окна, а затем протрите тряпкой из микрофибры, двигаясь в форме буквы S.

Удаление пятен со стекла душевой кабины

Чтобы удалить пятна и разводы со стекла душевой кабины, смешайте 2 стакана яблочного уксуса с 2-3 столовыми ложками хозяйственного мыла. Распылите на душевую кабину и оставьте на 15-20 минут. Главред добавляет, что это также отличное средство для очистки пятен от плесени или грибка.

Очистка чайника от накипи

Чайники со временем могут покрываться известковой накипью, но яблочный уксус может ее удалить. Смешайте в чайнике равные части воды и яблочного уксуса, доведите смесь до кипения, дайте ей остыть, а затем промойте теплой водой. Чайник будет сиять, как новый.

Что известно о Martha Stewart На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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