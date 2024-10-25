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Как очистить всю духовку за 5 минут: женщина удивила своим методом уборки

Юлия Закрепа
25 октября 2024, 09:30обновлено 25 октября, 11:15
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Как легко отмыть духовку внутри быстро и легко - женщина поделилась лайфхаком с подписчиками.
Как очистить всю духовку за 5 минут: женщина удивила своим методом уборки
Как отмыть духовку / коллаж: Главред, фото: unsplash, de-tabs

Вы узнаете:

  • Как очистить духовку с помощью таблетки для посудомоечной машины
  • Как удалить грязь с духовки кухонной бумагой кухонной бумагой

Чистка духовки - это не всегда приятное дело, ведь застарелую грязь иногда очень трудно отмыть. Однако эксперт по уборке в Интернете поделилась лайфхаком, как очистить духовку с помощью обычного предмета.

Блогер в TikTok Николь Пейдж Лилли поделилась поделилась поделилась советами, как очистить пригоревшую поверхность с внутренней стороны дверцы духовки и отмыть запекшийся слой коричневой грязи. Николь показала своим фолловерам, как можно отмыть дверцу духовки всего за несколько минут, используя один бытовой продукт, говорится в материале Mirror.

видео дня

50-секундный видеоролик начинается с того, что Николь вставляет бока внутрь и выдвигает верхнюю часть, чтобы снять стекло со своей духовки для легкой очистки. Однако, такая функция есть не у всех духовок, тогда вам придется чистить стекло на месте.

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Женщина взяла таблетку для посудомоечной машины и губку.

"Вырежьте в губке отверстие для таблетки для посудомоечной таблетки и поместите ее в губку. Затем почистите, пока не отмоете духовку до блеска", - рассказала она. На ролике видно, как она собирается поработать над дверью, прорезая запекшуюся грязь.

Также следует заметить, что все необходимо потом смыть водой, чтобы удалить все химические вещества.

Также Николь написала, что для очистки духовки внутри можно использовать подобный подход.

"Верхний слой грязи можно убрать сначала кухонной бумагой. Затем тщательно все помыть губкой для посудомоечной машины", - пояснила она.

Смотрите видео о том, как очистить духовку:

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