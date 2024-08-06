Как отмыть стекло духовки от жира - копеечное средство, которое есть дома

Эксперт поделилась простой тактикой уборки, которая обещает справиться даже с самыми упрямыми, запекшимися загрязнениями без каких-либо агрессивных химикатов.

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Как отмыть стекло духовки от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стекло духовки может загрязняться жиром и пригоревшей пищей, но его можно легко очистить, не прибегая к специализированному средству для чистки духовок, а используя всего один кухонный ингредиент.

По словам Эрин, эксперта по натуральной уборке и автора блога Lemons Lavender and Laundry, все не так страшно, как вам кажется, пишет express.co.

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Недавно она поделилась простой тактикой уборки, которая обещает справиться даже с самыми упрямыми, запекшимися загрязнениями без каких-либо агрессивных химикатов.

"Хотя существует множество советов и рекомендаций, как очистить стеклянную дверь, мне нравится этот метод, потому что в нем используется один простой и натуральный ингредиент - пищевая сода", - пояснила эксперт.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Что же делает пищевую соду такой эффективной? Благодаря высокому уровню pH она противостоит кислотному жиру и обуглившейся пище, обеспечивая абразивное, но мягкое решение для грязных дверец духовки.

Подчеркивая эффективность и безопасность этого метода, Эрин пояснила: "Хотя использование пищевой соды требует немного больше времени и усилий, чем применение чистящего средства для духовок, она, безусловно, справляется с задачей, причем без вредных химических веществ".

Щепотка пищевой соды, надежная губка и не царапающая поверхность - вот и все, что вам нужно, чтобы поддерживать блеск вашей духовки, не опасаясь появления царапин.

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