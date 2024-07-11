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Духовка будет сиять: лайфхак с водой, который поможет отмыть всю грязь

Мария Николишин
11 июля 2024, 16:31
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Мытье духовки может быть очень простым делом, если знать маленькую хитрость, которая поможет отмыть её до блеска.
Духовка будет сиять: лайфхак с водой, который поможет отмыть всю грязь
Как отмыть духовку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Духовки часто используются для приготовления различных блюд, но после этого их всегда нужно мыть. На этот случай есть простой трюк, который может значительно облегчить процесс уборки, пишет Mirror.

Как отмыть духовку

Использование средств для чистки духовок может обеспечить глубокую очистку, но не вся химия является безопасной.

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К тому же, можно просто поставить миску с горячей водой внутрь духовки и это поможете очистить её за считанные минуты. В частности, пар разбавит жир, грязь и копоть, сделав всю тяжелую работу за вас и избавит вас от необходимости тратить время на отмывание. Кроме того, это очень безопасный способ, если вы не любите использовать различную химию.

Как отмыть духовку с помощью воды

Закончив готовить в духовке, включите высокую температуру и поставьте внутрь жаропрочную миску или сосуд с горячей водой. Пар поможет разбавит грязь, что значительно облегчит её вытирание. Чтобы достичь полного эффекта, оставьте посуду в духовке на 20 минут или час. После того, как духовка остынет, вытирать грязь и жир будет намного легче.

Как отмыть решетки духовки

Если вы хотите почистить решетки, это может быть еще сложнее. Эксперты OvenU, службы ухода за духовыми шкафами, рекомендуют замочить их в ванне с некоторыми простыми ингредиентами для чистки.

"Наполните ванну горячей мыльной водой так, чтобы решетки были полностью покрыты. Добавьте один стакан пищевой соды и полстакана моющего средства для посуды. Оставьте ваши стальные решетки замачиваться в моющем растворе на 6-10 часов. После замачивания протрите стальные решетки тряпкой из микрофибры, смоченной теплой мыльной водой", - говорят они.

Можно ли использовать металлические щетки для мытья решетки духовки

Эксперты рекомендуют избегать использования стальных щеток при чистке решеток, поскольку они могут оставить царапины, которые могут "привести к ржавчине".

"Абразивные чистящие средства также могут затупить нержавеющую сталь. Тщательно высушите решетки из нержавеющей стали после чистки, чтобы не оставить пятен. Например, для надлежащей очистки полок духовки, покрытых запеченным жиром, может потребоваться сочетание пищевой соды, замачивания и чистки зубной щеткой. Тогда как для менее загрязненной полки духовки может понадобиться только теплое мытье с моющим средством для посуды", - добавляют они.

Духовка будет сиять: лайфхак с водой, который поможет отмыть всю грязь
Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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