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Само отвалится: как за 30 минут удалить жир из духовки без трения и химии

Сергей Кущ
13 июня 2024, 15:19
53
Чистка духовки - это, пожалуй, одна из самых распространенных обязанностей, которую все откладывают как можно дольше.
Как за 30 минут удалить жир из духовки
Как за 30 минут удалить жир из духовки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Запекшийся жир и грязь в духовке могут привести к тому, что ваш прибор будет выглядеть и пахнуть немного неприятно. Кроме того, они представляют потенциальную опасность, поскольку в них может содержаться достаточно жира и масла, чтобы вызвать небольшой жировой пожар в вашей духовке.

Чистка духовки - это, пожалуй, одна из самых распространенных обязанностей, которую все откладывают как можно дольше. Однако чем дольше откладывать эту уборку, тем сложнее будет добиться сверкающего духового шкафа, особенно если речь идет о стеклянной дверце.

Кто такие additivefreelifestyle?

Сестры Трейси и Джоанна ведут свой блог, сайт и делают подкасты с полезными советами по уборке, готовке и различными повседневными лайфаками.

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Хотя на рынке представлен широкий ассортимент чистящих средств для духовок, в них много агрессивных химикатов.

Стремясь "никогда" не использовать токсичные чистящие средства для духовок, девушки Джоанна и Трейси поделились в Instagram простым методом, от которого вы будете в восторге.

Они опубликовали видеоролик о том, как домохозяйки могут использовать лимоны для очистки стеклянной дверцы духовки и остальных частей прибора.

Средство от пятен на одежде инфографика
Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

"В течение многих лет я использовала мягкий чистящий скраб, и хотя это здорово, его бывает трудно удалить, а иногда он оставляет следы. Теперь я никогда больше не буду им пользоваться, зная, как это делается. И я никогда не буду использовать токсичные средства из магазинов, что я, конечно же, делала, пока не узнала, как это делается", - призналась одна из них.

Чтобы очистить духовку "естественным" способом, начните с измельчения лимонов (их может понадобиться несколько, в зависимости от степени загрязнения духовки), положите их в посуду для запекания, залейте водой и поставьте в духовку при 200C на 30 минут.

Далее просто уберите всю грязь влажной тряпкой.

Смотрите видео о том, как очистить духовку за 30 минут:

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