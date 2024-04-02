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Знать бы это раньше: зачем нужна скрытая ручка на дверце духовки

Сергей Кущ
2 апреля 2024, 11:05
Этот скрытый механизм значительно упростит вам очистку духовки.
Зачем нужна скрытая ручка на дверце духовки
Зачем нужна скрытая ручка на дверце духовки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Рано или поздно, перед каждой хозяйкой встает вопрос: как быстро и просто очистить духовку от жира и нагара. Задача это не из простых, но усложняется она тем, что нужно отмыть и стекло духовки.

Оказывается, есть "фишка", которая значительно упростить этот процесс, пишет портал Sante+.

Как снять стекло с дверцы духовки?

Скопления грязи и жира на стекле духовки могут мешать обзору внутреннего пространства духовки и придавать кухне неприятный вид. Решение проблемы кроется в "секретной кнопке". Этот скрытый механизм позволяет снять стекло для тщательной очистки.

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Начните с поиска крючков или зажимов в основании дверцы духовки. Они удерживают стекло на месте. Откройте эти крючки, чтобы освободить нижнюю часть стекла.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Точная процедура может отличаться в зависимости от модели и производителя вашего духового шкафа. Как только крючки будут открыты, осторожно снимите стекло с дверцы.

Чем отмыть стекло в духовке?

После того как вы сняли стекло, пора переходить к его очистке. Вот несколько эффективных способов:

  • Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите эту пасту на стекло духовки и оставьте.
  • Сверху побрызгайте уксусом.
  • Дождитесь окончания реакции вспенивания и протрите влажной тряпкой.

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