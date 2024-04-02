Знать бы это раньше: зачем нужна скрытая ручка на дверце духовки

Рано или поздно, перед каждой хозяйкой встает вопрос: как быстро и просто очистить духовку от жира и нагара. Задача это не из простых, но усложняется она тем, что нужно отмыть и стекло духовки.
Оказывается, есть "фишка", которая значительно упростить этот процесс, пишет портал Sante+.
Как снять стекло с дверцы духовки?
Скопления грязи и жира на стекле духовки могут мешать обзору внутреннего пространства духовки и придавать кухне неприятный вид. Решение проблемы кроется в "секретной кнопке". Этот скрытый механизм позволяет снять стекло для тщательной очистки.
Начните с поиска крючков или зажимов в основании дверцы духовки. Они удерживают стекло на месте. Откройте эти крючки, чтобы освободить нижнюю часть стекла.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Точная процедура может отличаться в зависимости от модели и производителя вашего духового шкафа. Как только крючки будут открыты, осторожно снимите стекло с дверцы.
Чем отмыть стекло в духовке?
После того как вы сняли стекло, пора переходить к его очистке. Вот несколько эффективных способов:
- Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите эту пасту на стекло духовки и оставьте.
- Сверху побрызгайте уксусом.
- Дождитесь окончания реакции вспенивания и протрите влажной тряпкой.
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