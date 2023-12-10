Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке

Сообразительная женщина рассказала, что есть скрытая кнопка стиральной машины, о существовании которой многие из нас даже не подозревали.
Женщина по имени Минди Макнайт рассказала, что есть простой способ проверить, нуждается ли ваша машина в хорошей очистке. Ее видео в TikTok собрало более 24 тысяч лайков.
Она поделилась тем, как она чистит свою стиральную машину с помощью секретной кнопки.
"Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужна кнопка на ящике стиральной машины? Вот и ответ".
"Проверьте это - нажмите эту кнопку, и лоток должен выскользнуть до упора, поставьте его сюда [в раковину], а затем потрите его мылом, чтобы избавиться от всей остаточной плесени и накопления", - поделилась Минди.
В то же время она предупредила, что не у всех есть кнопка, позволяющая вытащить лоток стиральной машины, поэтому она придумала альтернативный метод его очистки: "Вы можете взять лимонный сок, налить его [в секцию жидкого моющего средства в ящике] и пищевую соду, и вы увидите, как она начинает активироваться. А потом возьми зубную щетку и сотри все это".
Смотрите видео о том, как снять лоток для порошка в стиральной машине:
@mindymcknight Ever wonder what the push button is for on your washing machine drawer?? Here’s the answer! #hack#tipsandtricks#washingmachine♬ original sound - Mindy McKnight
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