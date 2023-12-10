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Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке

Сергей Кущ
10 декабря 2023, 09:26
Она поделилась тем, как она чистит свою стиральную машину с помощью секретной кнопки.
Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке
Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Сообразительная женщина рассказала, что есть скрытая кнопка стиральной машины, о существовании которой многие из нас даже не подозревали.

Женщина по имени Минди Макнайт рассказала, что есть простой способ проверить, нуждается ли ваша машина в хорошей очистке. Ее видео в TikTok собрало более 24 тысяч лайков.

Она поделилась тем, как она чистит свою стиральную машину с помощью секретной кнопки.

видео дня

"Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужна кнопка на ящике стиральной машины? Вот и ответ".

Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке
Девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке / скриншот с видео

"Проверьте это - нажмите эту кнопку, и лоток должен выскользнуть до упора, поставьте его сюда [в раковину], а затем потрите его мылом, чтобы избавиться от всей остаточной плесени и накопления", - поделилась Минди.

В то же время она предупредила, что не у всех есть кнопка, позволяющая вытащить лоток стиральной машины, поэтому она придумала альтернативный метод его очистки: "Вы можете взять лимонный сок, налить его [в секцию жидкого моющего средства в ящике] и пищевую соду, и вы увидите, как она начинает активироваться. А потом возьми зубную щетку и сотри все это".

Смотрите видео о том, как снять лоток для порошка в стиральной машине:

@mindymcknight Ever wonder what the push button is for on your washing machine drawer?? Here’s the answer! #hack#tipsandtricks#washingmachine♬ original sound - Mindy McKnight

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