Семь вещей, которые можно стирать в стиральной машине: вы не догадывались об этом

Многие думают, что стиральные машины предназначены только для одежды. Но на самом деле в них можно стирать много других вещей, о которых вы, возможно, не знали.

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7 необычных вещей, которые можно стирать / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Стиральная машина, одно из лучших изобретений всех времен, является вашим отличным союзником, когда дело доходит до уборки дома и стирки одежды. Стирка одежды и тканей жизненно важны для защиты дома от бактерий. В этом случае стиральная машина - наш лучший друг и может сделать больше, чем мы себе представляем, экономя наше время и усилия. Ведь, кроме одежды или простыней, в ней можно постирать вещи, о которых вы, возможно, еще не догадывались.

Игрушки

Некоторые остатки пищи и пыль могут накапливаться на детских игрушках. Чтобы правильно их очистить, Вы можете положить как можно больше мягких игрушек в стиральную машину и установить приложение для деликатных вещей с небольшим количеством моющего средства.

Коврики-пазлы

Если у вас есть дети, то вы можете иметь дома один из этих безопасных и практичных ковриков-пазлов. Чтобы помыть их, вам нужно только разобрать их и поместить в посудомоечную или стиральную машину с программой холодной воды.

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Нескользящие коврики, которые кладут на пол ванны или душа, чтобы избежать падения, также можно положить в стиральную машину. Поскольку они дешевые, совершенно нормально время от времени покупать новые. Но если вы заметили, что на них поселилась плесень, вы можете постирать их с помощью программы холодной стирки и короткого отжима.

Шторки для душа

Если ваша занавеска для душа выглядит непривлекательно, попробуйте постирать ее в холодной воде, потому что высокая температура может повредить ее, особенно если на ней есть рисунки. Используйте короткий цикл и, что очень важно, не отжимайте, так как этот процесс может порвать ваши шторы.

Части лего

Возможно, у вас дома все еще есть детали Lego или вы когда-нибудь видели, как ребенок кладет их в рот. Со временем на них неизбежно попадет грязь, что может представлять опасность. Чтобы решить эту проблему, поместите их в сетчатый мешок и в стиральную машину.

Подушки

Подушки часто приобретают желтоватый оттенок из-за пота и слюны. Чтобы избавиться от этих неприглядных пятен, вы можете положить их в стиральную машину, будь то перьевые или синтетические подушки. После стирки дайте им хорошо высохнуть на воздухе, чтобы избежать появления плесени.

Автомобильные коврики

Как бы вам ни хотелось игнорировать грязь, которая скапливается на ваших автомобильных ковриках, рано или поздно вам придется их почистить. Для этого их нужно только сначала пропылесосить, а затем поместить в стиральную машину на короткую программу стирки.

Напомним, если мытье пластиковых судочков становится проблемой, не переживайте. Существует простой лайфхак, который навсегда избавит вас от этих главных хлопот.

Также женщина поделилась простым трюком для удаления стойких разводов со стекла. Все, что вам понадобится, уже есть у вас дома.

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