Девушка показала, как удаляет пятна с пластиковых контейнеров за считанные секунды

Сотни пользователей сети поставили лайк ее видео.

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Как отмыть пластиковые контейнеры за считанные секунды / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Отмывание пластиковых судочков для многих превращается в настоящее испытание, но не переживайте, есть простой лайфхак для очистки, который навсегда избавит вас от этой проблемы.

Британка придумала "лучший лайфхак на свете", которым поделилась в своем TikTok.

В видеоклипе Аньи показала контейнер, из которого она только что поела, который был покрыт жиром.

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Положив лист кухонной бумаги в контейнер, Айни брызнула в него четыре ложки жидкости для мытья посуды и наполнила его теплой водой.

Затем Аньи закрыл контейнер крышкой и хорошенько встряхнул его, чтобы вспенить жидкость для мытья посуды.

Как отмыть судочек / Фото: скриншот с видео

Затем, слив смесь, Аньи смыл оставшуюся пену водой.

Поднеся прозрачный контейнер к экрану, Ани доказала, что ее хак работает. Однако есть предостережение, поскольку это работает только в качестве профилактического инструмента.

Смотрите видео о том, как отмыть жирный контейнер без особого труда:

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