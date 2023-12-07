Девушка показала, как удаляет пятна с пластиковых контейнеров за считанные секунды

Отмывание пластиковых судочков для многих превращается в настоящее испытание, но не переживайте, есть простой лайфхак для очистки, который навсегда избавит вас от этой проблемы.
Британка придумала "лучший лайфхак на свете", которым поделилась в своем TikTok.
В видеоклипе Аньи показала контейнер, из которого она только что поела, который был покрыт жиром.
Положив лист кухонной бумаги в контейнер, Айни брызнула в него четыре ложки жидкости для мытья посуды и наполнила его теплой водой.
Затем Аньи закрыл контейнер крышкой и хорошенько встряхнул его, чтобы вспенить жидкость для мытья посуды.
Затем, слив смесь, Аньи смыл оставшуюся пену водой.
Поднеся прозрачный контейнер к экрану, Ани доказала, что ее хак работает. Однако есть предостережение, поскольку это работает только в качестве профилактического инструмента.
Смотрите видео о том, как отмыть жирный контейнер без особого труда:
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