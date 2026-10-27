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Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версии

Юрий Берендий
27 октября 2026, 05:32
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Датский король или князь полабских славян - Алферов объяснил, почему происхождение Рюрика остается предметом споров, а даты его правления не подтверждены.

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версии
Князь Рюрик и происхождение Руси: Александр Алферов раскрыл исторические противоречия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чём идёт речь в материале:

  • Кто такой князь Рюрик
  • Существовал ли князь Рюрик
  • Каково происхождение князя Рюрика

Князь Рюрик, которого российская историческая традиция называет основателем государственности, мог быть летописным персонажем, происхождение которого не имеет убедительного документального подтверждения. Украинский историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассмотрел две основные версии его происхождения и обратил внимание на противоречия в исторических источниках. Действительно ли Рюрик основал государство, откуда он мог происходить и был ли он отцом князя Игоря - выяснял Главред.

видео дня

Когда правил князь Рюрик и откуда взялись эти даты

В летописной традиции правление Рюрика датируется 862–879 годами. Именно 862 год в российской исторической концепции связывают с началом государственности. Однако Алферов обращает внимание на проблемы с достоверностью этих дат.

"Правление Рюрика фиксируется в „Повести временных лет" как 862–879 годы. 862 год - это начало российской государственности, как они говорят. Но, друзья, дело в том, что эти даты самостоятельно придумал летописец, монах Нестор, в 1112–1113 годах, когда создавал "Повесть временных лет", - отметил Александр Алферов.

По словам историка, между событиями, которые приписывают Рюрику, и созданием летописи прошло несколько веков. Он утверждает, что летописец не располагал достаточными хронологическими материалами, чтобы достоверно установить годы правления князя.

"Поэтому даты абсолютно вымышленные", - подчеркнул историк.

Был ли князь Рюрик отцом князя Игоря

Отдельный вопрос касается происхождения князя Игоря, которого традиционно считают сыном Рюрика. Алферов проводит разграничение между сведениями о князьях, упомянутых в источниках, и утверждениями о родственных связях между ними.

Историк обращает внимание на то, что князь Игорь и его сын Святослав упоминаются в византийских источниках. В то же время документальных подтверждений того, что отцом Игоря был именно Рюрик, он не видит.

"Князь Игорь упоминается в византийских источниках, как и Святослав, они названы. Следовательно, князь Игорь - отец Святослава, князь Игорь - дед Владимира, соответственно, князь Игорь - прадед Ярослава. Ну, то есть истоки. Но то, что, например, отцом князя Игоря был Рюрик или его звали Рюриком, - нет ни одного факта, нет ни одного источника", - отметил Алферов.

Историк также ссылается на сочинение митрополита Илариона Русина, написанное в первой половине XI века. По его словам, в нём упоминается князь Игорь Старый, однако нет упоминания о Рюрике. По мнению Алферова, это ставит под сомнение распространённые представления об основателе княжеской династии.

Смотрите видео о том, существовал ли на самом деле князь Рюрик:

Рюрик Ютландский: мог ли датский конунг основать Русь

Первая из версий происхождения Рюрика связывает его с Рюриком Ютландским - датским конунгом, действовавшим в IX веке на территории Фрисландии, в пределах современной северо-западной Германии. Согласно историческим реконструкциям, он имел политические связи с Каролингами и участвовал в конфликтах за земли и владения.

Алферов обращает внимание на хронологию жизни этого правителя. Годы 841–873, которые приводит историк, частично совпадают с традиционными датами правления Рюрика в русской летописи. Однако само сходство имен и дат не доказывает, что речь идет об одном и том же человеке.

"И вот именно этот Рюрик Ютландский существовал в 841–873 годах. И вроде бы этот Рюрик Ютландский потом приехал туда, где впоследствии возник Новгород. Мы потом об этом поговорим. А вот, друзья, знаете, имея всё - политическую историю, свою династию, свою землю, которой он служил, - отправиться в путь на 20 дней пешего хода, искать себе новое счастье", - отметил историк.

По словам Алферова, такая версия вызывает вопросы из-за значительного расстояния между владениями датского конунга и территорией, где, согласно летописной традиции, он должен был появиться. Историк также подчеркивает, что не видит подтверждений участия Рюрика Ютландского в событиях, связанных с ранней историей Руси.

"Возможно, Нестор слышал это имя, и оно ему понравилось. Но то, что Рюрик Ютландский никак не фигурирует ни в каких делах, связанных со свеями, и тем более с кудеситами, - это точно", - подчеркнул Алферов.

Рюрик Рарох: версия о князе полабских славян

Вторая теория связывает Рюрика с полабскими славянами, которые в прошлом проживали на территориях современных Германии и Польши. Сторонники этой версии предполагают, что имя князя могло быть другим, а Рюрик - прозвищем, связанным со словом "Рарох", то есть "сокол".

Эту гипотезу также пытаются связать с символикой князя Владимира Святославича, в частности с изображением на его трезубце. Однако Алферов считает, что такие предположения не составляют достаточной доказательной базы для установления происхождения Рюрика.

"И у этих славян были свои, славянские имена. А что же делает среди них такое династическое имя, как Рюрик? Ну, тогда и придумали, что на самом деле это не его имя. Этот Рюрик на самом деле носил какое-то другое имя. А его прозвищем было Рарох, то есть сокол", - отметил историк.

По мнению Алферова, эта версия построена на ряде предположений, которые пытаются связать между собой без достаточного подтверждения.

"Вот, знаете, когда одно за другим тянешь, а потом начинаешь обосновывать гипотезы. Ну, так и не больше ничего", - подытожил Александр Алферов.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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