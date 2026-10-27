Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версии

Датский король или князь полабских славян - Алферов объяснил, почему происхождение Рюрика остается предметом споров, а даты его правления не подтверждены.

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Князь Рюрик и происхождение Руси: Александр Алферов раскрыл исторические противоречия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чём идёт речь в материале:

Кто такой князь Рюрик

Существовал ли князь Рюрик

Каково происхождение князя Рюрика

Князь Рюрик, которого российская историческая традиция называет основателем государственности, мог быть летописным персонажем, происхождение которого не имеет убедительного документального подтверждения. Украинский историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассмотрел две основные версии его происхождения и обратил внимание на противоречия в исторических источниках. Действительно ли Рюрик основал государство, откуда он мог происходить и был ли он отцом князя Игоря - выяснял Главред.

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Когда правил князь Рюрик и откуда взялись эти даты

В летописной традиции правление Рюрика датируется 862–879 годами. Именно 862 год в российской исторической концепции связывают с началом государственности. Однако Алферов обращает внимание на проблемы с достоверностью этих дат.

"Правление Рюрика фиксируется в „Повести временных лет" как 862–879 годы. 862 год - это начало российской государственности, как они говорят. Но, друзья, дело в том, что эти даты самостоятельно придумал летописец, монах Нестор, в 1112–1113 годах, когда создавал "Повесть временных лет", - отметил Александр Алферов.

По словам историка, между событиями, которые приписывают Рюрику, и созданием летописи прошло несколько веков. Он утверждает, что летописец не располагал достаточными хронологическими материалами, чтобы достоверно установить годы правления князя.

"Поэтому даты абсолютно вымышленные", - подчеркнул историк.

Был ли князь Рюрик отцом князя Игоря

Отдельный вопрос касается происхождения князя Игоря, которого традиционно считают сыном Рюрика. Алферов проводит разграничение между сведениями о князьях, упомянутых в источниках, и утверждениями о родственных связях между ними.

Историк обращает внимание на то, что князь Игорь и его сын Святослав упоминаются в византийских источниках. В то же время документальных подтверждений того, что отцом Игоря был именно Рюрик, он не видит.

"Князь Игорь упоминается в византийских источниках, как и Святослав, они названы. Следовательно, князь Игорь - отец Святослава, князь Игорь - дед Владимира, соответственно, князь Игорь - прадед Ярослава. Ну, то есть истоки. Но то, что, например, отцом князя Игоря был Рюрик или его звали Рюриком, - нет ни одного факта, нет ни одного источника", - отметил Алферов.

Историк также ссылается на сочинение митрополита Илариона Русина, написанное в первой половине XI века. По его словам, в нём упоминается князь Игорь Старый, однако нет упоминания о Рюрике. По мнению Алферова, это ставит под сомнение распространённые представления об основателе княжеской династии.

Смотрите видео о том, существовал ли на самом деле князь Рюрик:

Рюрик Ютландский: мог ли датский конунг основать Русь

Первая из версий происхождения Рюрика связывает его с Рюриком Ютландским - датским конунгом, действовавшим в IX веке на территории Фрисландии, в пределах современной северо-западной Германии. Согласно историческим реконструкциям, он имел политические связи с Каролингами и участвовал в конфликтах за земли и владения.

Алферов обращает внимание на хронологию жизни этого правителя. Годы 841–873, которые приводит историк, частично совпадают с традиционными датами правления Рюрика в русской летописи. Однако само сходство имен и дат не доказывает, что речь идет об одном и том же человеке.

"И вот именно этот Рюрик Ютландский существовал в 841–873 годах. И вроде бы этот Рюрик Ютландский потом приехал туда, где впоследствии возник Новгород. Мы потом об этом поговорим. А вот, друзья, знаете, имея всё - политическую историю, свою династию, свою землю, которой он служил, - отправиться в путь на 20 дней пешего хода, искать себе новое счастье", - отметил историк.

По словам Алферова, такая версия вызывает вопросы из-за значительного расстояния между владениями датского конунга и территорией, где, согласно летописной традиции, он должен был появиться. Историк также подчеркивает, что не видит подтверждений участия Рюрика Ютландского в событиях, связанных с ранней историей Руси.

"Возможно, Нестор слышал это имя, и оно ему понравилось. Но то, что Рюрик Ютландский никак не фигурирует ни в каких делах, связанных со свеями, и тем более с кудеситами, - это точно", - подчеркнул Алферов.

Рюрик Рарох: версия о князе полабских славян

Вторая теория связывает Рюрика с полабскими славянами, которые в прошлом проживали на территориях современных Германии и Польши. Сторонники этой версии предполагают, что имя князя могло быть другим, а Рюрик - прозвищем, связанным со словом "Рарох", то есть "сокол".

Эту гипотезу также пытаются связать с символикой князя Владимира Святославича, в частности с изображением на его трезубце. Однако Алферов считает, что такие предположения не составляют достаточной доказательной базы для установления происхождения Рюрика.

"И у этих славян были свои, славянские имена. А что же делает среди них такое династическое имя, как Рюрик? Ну, тогда и придумали, что на самом деле это не его имя. Этот Рюрик на самом деле носил какое-то другое имя. А его прозвищем было Рарох, то есть сокол", - отметил историк.

По мнению Алферова, эта версия построена на ряде предположений, которые пытаются связать между собой без достаточного подтверждения.

"Вот, знаете, когда одно за другим тянешь, а потом начинаешь обосновывать гипотезы. Ну, так и не больше ничего", - подытожил Александр Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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