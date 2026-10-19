Зачем поля массово засевали одуванчиком: что тайно добывали из корней

Зачем в Украине засевали поля кок-сагизом и как из его корней добывали каучук? Почему это растение исчезло с полей и чем вновь заинтересовало производителей.

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Одуванчик, из которого изготавливали резину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем в Украине выращивали кок-сагиз

Как из корней одуванчика добывали каучук

Почему растение исчезло с полей и вернулось

В 1930–1950-х годах в Украине и других странах выращивали особое растение - кок-сагиз, которое использовали в качестве сырья для производства натурального каучука. В отличие от обычного одуванчика, его корни содержат значительное количество этого вещества. В то время, когда поставки сырья из тропических стран были затруднены, растение стало важным для промышленности, в частности для изготовления шин и других резиновых изделий. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukr.media, выращивание кок-сагиза стало попыткой уменьшить зависимость от плантаций гевеи в Азии. Каучук был нужен для военной и гражданской техники, а гевея не могла расти в украинском климате. Поэтому аграрии и учёные начали развивать выращивание местного каучуконосного растения.

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Почему обычный одуванчик не подходил

Белый сок, выделяющийся из сломанного стебля обычного одуванчика, быстро загустевает на воздухе и темнеет. Однако для промышленного производства каучука это растение малопригодно: в его соке содержится лишь незначительное количество необходимого вещества.

Кок-сагиз обладает другими свойствами. В его корнях накапливается каучук, а само растение способно расти в умеренном климате. В зависимости от условий выращивания и характеристик сырья содержание каучука в корнях могло существенно различаться.

Именно эта особенность сделала кок-сагиз перспективной культурой в период дефицита натурального сырья.

Где в Украине выращивали кок-сагиз

В середине 1930-х годов эту культуру начали массово внедрять в сельском хозяйстве. Её выращивали в регионах, где климатические условия позволяли получать урожай корней и семян.

Согласно приведенным в материале данным, до войны посевы кок-сагиза закладывали в Житомирской, Киевской и Харьковской областях. В послевоенные годы выращивание распространилось также на Черниговскую, Ровенскую, Черкасскую области и Волынь.

К работам привлекали много людей, в том числе школьников. По тогдашней практике школам могли поручать засевать определенные участки земли. Это свидетельствует о том, насколько важным считали поиск собственных источников каучука.

Интересное об одуванчике / Инфографика: Главред

Почему выращивание растения требовало больших трудозатрат

Несмотря на промышленную ценность, кок-сагиз было непросто выращивать. Его всходы появлялись медленно, поэтому сорняки легко опережали молодые растения и заглушали их. Поля приходилось тщательно пропалывать, преимущественно вручную.

Не менее трудоемким был сбор семян. Они созревали неравномерно, поэтому пушистые головки собирали вручную несколько раз. Работы могли длиться в течение двух-трех месяцев.

Согласно данным, приведённым в материале, в сезон сбора на один гектар ежедневно могло требоваться до 11–12 работников. Из-за значительных затрат ручного труда выращивание кок-сагиза было сложным и требовало немалых ресурсов.

Видео о том, как появляется одуванчик, можно посмотреть здесь:

Как из корней одуванчика добывали каучук

После сбора корни выкапывали, очищали от земли и доставляли на переработку. Сырьё размягчали в горячей воде, измельчали и перетирали с водой.

Каучук в корнях содержался в виде тонких частиц и нитевидных образований. Во время механической обработки они слипались в комочки, которые можно было отделить от водной смеси. Затем полученную массу промывали и сушили, готовя к дальнейшему использованию в производстве.

В материале указано, что с одного гектара можно было получить примерно 35–65 кг каучука. Для сравнения: плантации гевеи в благоприятных условиях обеспечивают значительно более высокую урожайность. Это было одной из причин, по которой одуванчик не смог надолго закрепиться в качестве основного источника натурального каучука.

В то же время каучук из кок-сагиза рассматривался как ценное сырьё для резиновых изделий, в частности шин, которые должны были выдерживать нагрузки и сохранять эластичность при низких температурах.

Почему кок-сагиз исчез с полей

После окончания войны ситуация на рынке каучука постепенно изменилась. Поставки натурального сырья из Азии возобновились, а производство синтетического каучука совершенствовалось. На этом фоне трудоемкое выращивание кок-сагиза стало менее выгодным.

Согласно приведённым в материале сведениям, в 1952 году сбор семян этой культуры прекратили, а к середине 1950-х годов её практически вывели из посевов. Растение, которое раньше считали важным ресурсом для промышленности, уступило место другим источникам сырья.

Почему сегодня вновь обратили внимание на каучуконосный одуванчик

Интерес к кок-сагизу вновь возрос в связи с поиском альтернативных источников натурального каучука. Производители стремятся уменьшить зависимость от географически ограниченных плантаций и исследуют растения, которые можно выращивать в умеренном климате.

В частности, компания Continental работает над разработками, связанными с получением каучука из одуванчика, и тестирует изделия с использованием этого сырья. Это направление рассматривается как один из возможных способов диверсификации поставок натурального каучука.

Впрочем, возвращение кок-сагиза к промышленному производству зависит от урожайности, затрат на выращивание, эффективности переработки и способности конкурировать с традиционными источниками сырья.

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