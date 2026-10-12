Не "барахолка" и не "блошиный рынок": как правильно сказать на украинском языке

Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко назвал несколько синонимов слова "барахолка".

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Как правильно называть "барахолку" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно сказать на украинском "барахолка"

Почему стоит употреблять слова "товчок", "товкучка" и "торговица"

Откуда происходит название "блошиный рынок"

Украинцы часто используют слово "барахолка", когда говорят о месте, где продают старые, бывшие в употреблении вещи, антиквариат и различные безделушки. Однако существуют украинские эквиваленты, которые могут заменить это слово в повседневной речи.

Главред выяснил, как правильно называть "барахолку" на украинском языке.

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Как сказать "барахолка" на украинском

Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко в видео на Facebook объяснил, что слово "барахолка" происходит от "барахло" и связано с русским языком. В то же время в украинском языке есть несколько вариантов для обозначения места, где торгуют подержанными вещами.

По словам языковеда, наиболее точным описательным вариантом будет "рынок подержанных вещей" или "базар старья". Если же речь идет о ценных старинных предметах, можно сказать "рынок древностей" или "рынок антиквариата".

Как правильно называть "барахолку" на украинском языке / Фото: скриншот

Видео о том, как правильно сказать на украинском "барахолка", смотрите по ссылке.

Почему говорят "блошиный рынок"

Как пояснил Виктор Дяченко, одним из распространённых международных эквивалентов является название "блошиный рынок", пришедшее из французского языка.

По словам популяризатора украинского языка, в XVII веке на таких базарах часто продавали старые вещи, которые из-за несоблюдения санитарных норм могли кишеть блохами. Впоследствии это название закрепилось и распространилось в разных странах Европы.

В США же используют название "гаражная распродажа". Оно описывает продажу вещей, которые люди выставляют на продажу, в частности возле собственных домов.

Какие украинские аналоги слова "барахолка"

Виктор Дяченко отметил, что в украинском языке есть и более краткие названия такого места. В частности, можно использовать слова "товчок" и "товкучка".

Эти названия связаны с глаголом "товктися", ведь на таких базарах собирается много людей, которые тесно проходят между торговыми рядами. Кроме того, языковед обратил внимание на слово "торговица", которое зафиксировано в словаре Бориса Гринченко.

Вместо слова "барахолка" можно сказать "товчок", "товкучка", "торговица" или "рынок подержанных вещей". Если же речь идет о старинных ценностях, уместными будут названия "рынок старинных вещей" и "рынок антиквариата".

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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