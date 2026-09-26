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Говорить "дверной косяк" неправильно - как называется эта часть двери

Руслана Заклинская
26 сентября 2026, 14:36
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Вместо привычного "дверного косяка" существует прекрасное украинское слово, о котором знают лишь единицы.
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"Дверной косяк" на украинском / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно перевести на украинский язык "дверной косяк"
  • Каково происхождение и логика слова "одвирок"
  • Что означает народное выражение "подпирать плечами одвирки"

Украинцы часто используют термин "косяк", говоря об обрамлении дверей, однако далеко не все понимают, что именно означает это слово, и еще меньше людей знают его правильный украинский эквивалент. Некоторые даже не догадываются, что существует исконно украинское, незаимствованное слово.

Главред выяснил, как правильно называть эту часть двери на украинском языке и почему стоит отказаться от калек в быту.

видео дня

Как сказать на украинском "дверной косяк"

Как рассказал журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok, то, что мы привыкли называть "дверным косяком", - это на самом деле обрамление дверного проема. Журналист подчеркивает, что правильно говорить не "косяк", а "одвирок".

По его словам, это слово звучит очень красиво, а главное - оно является исконно украинским, родным и не заимствованным из других языков.

Как возникло слово "одвирок"

Рами Аль Шайер также обратил внимание на то, что слово "одвирок" является абсолютно логичным, как и большинство терминов в украинском языке. Оно образовалось непосредственно от своего расположения - то есть это обрамление "со стороны двора".

Кроме того, в народе существует колоритный фразеологизм с этим словом: "подпирать плечами одвирки". По словам языкового активиста, это выражение означает стоять без дела, бездельничать или напрасно тратить время.

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Видео с объяснением, как сказать на украинском "дверной косяк" / Фото: скриншот

Видео о том, как сказать на украинском "дверной косяк", смотрите по ссылке.

Что не так с "дверным глазком"

В конце видео журналист затронул еще одну распространенную языковую проблему. Он отметил, что часто употребляемый термин "дверной глазок" является не менее проблематичным.

Аль Шайер признался, что это выражение его лично раздражает, и призвал зрителей предлагать хорошие украинские варианты этого слова, например, "глазок".

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О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

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