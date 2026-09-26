Будет тепло без обогревателей: простой трюк викторианцев, блокирующий холод

Вы узнаете:
- Какой викторианский лайфхак поможет сохранить тепло
- Где дом теряет больше всего тепла
- Как защитить жилье от сквозняков
Осенью и зимой многие ищут способы сохранить тепло в доме и одновременно сократить расходы на отопление. При этом некоторые простые решения, которые использовались еще в викторианскую эпоху, остаются актуальными и сегодня.
Главред выяснил, какой простой лайфхак поможет сохранить тепло в доме и уменьшить теплопотери.
Как викторианский лайфхак поможет сохранить тепло
Эксперт по страхованию викторианских домов Адриан Флакс в комментарии для Express.co.uk советует обратить внимание на защиту дома от сквозняков. Особенно это актуально для старых домов с одинарным остеклением и деревянным полом, где тепло может быстро уходить из помещения.
Одним из решений, которое использовали в викторианскую эпоху, были длинные шторы на наружных дверях. Они помогали перекрывать сквозняки и удерживать тепло внутри дома.
Где дом теряет больше всего тепла
По словам эксперта, значительная часть тепла может теряться через двери, окна и пол. Поэтому именно эти места следует проверить в первую очередь.
Для уменьшения теплопотерь рекомендуется:
- установить защиту от сквозняков на входных дверях;
- закрыть отверстия возле почтовых ящиков и замочных щелей;
- использовать более плотные шторы на окнах;
- повесить длинные шторы на входные двери.
Такие простые меры помогут уменьшить проникновение холодного воздуха в дом.
Как утепление поможет уменьшить теплопотери
Не стоит забывать и об утеплении стен и крыши. По данным эксперта, около 35% тепла может теряться через стены, а ещё 25% - через крышу.
Поэтому для сохранения тепла стоит позаботиться об утеплении чердака и пустот в стенах. Хотя такие работы могут потребовать значительных затрат, в долгосрочной перспективе они помогут уменьшить теплопотери и расходы на отопление.
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Об источнике: Express.co.uk
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