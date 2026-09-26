Будет тепло без обогревателей: простой трюк викторианцев, блокирующий холод

Чтобы в доме было теплее, не всегда нужно увеличивать мощность отопления.

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Забытый викторианский трюк против холодов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой викторианский лайфхак поможет сохранить тепло

Где дом теряет больше всего тепла

Как защитить жилье от сквозняков

Осенью и зимой многие ищут способы сохранить тепло в доме и одновременно сократить расходы на отопление. При этом некоторые простые решения, которые использовались еще в викторианскую эпоху, остаются актуальными и сегодня.

Главред выяснил, какой простой лайфхак поможет сохранить тепло в доме и уменьшить теплопотери.

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Как викторианский лайфхак поможет сохранить тепло

Эксперт по страхованию викторианских домов Адриан Флакс в комментарии для Express.co.uk советует обратить внимание на защиту дома от сквозняков. Особенно это актуально для старых домов с одинарным остеклением и деревянным полом, где тепло может быстро уходить из помещения.

Одним из решений, которое использовали в викторианскую эпоху, были длинные шторы на наружных дверях. Они помогали перекрывать сквозняки и удерживать тепло внутри дома.

Где дом теряет больше всего тепла

По словам эксперта, значительная часть тепла может теряться через двери, окна и пол. Поэтому именно эти места следует проверить в первую очередь.

Для уменьшения теплопотерь рекомендуется:

установить защиту от сквозняков на входных дверях;

закрыть отверстия возле почтовых ящиков и замочных щелей;

использовать более плотные шторы на окнах;

повесить длинные шторы на входные двери.

Такие простые меры помогут уменьшить проникновение холодного воздуха в дом.

Как утепление поможет уменьшить теплопотери

Не стоит забывать и об утеплении стен и крыши. По данным эксперта, около 35% тепла может теряться через стены, а ещё 25% - через крышу.

Поэтому для сохранения тепла стоит позаботиться об утеплении чердака и пустот в стенах. Хотя такие работы могут потребовать значительных затрат, в долгосрочной перспективе они помогут уменьшить теплопотери и расходы на отопление.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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