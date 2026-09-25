Раковина из нержавейки будет сиять годами: какие средства для нее безопасны, а какие нет

Уход за раковиной из нержавеющей стали требует внимания и мягких чистящих средств, хотя её поверхность более устойчива, чем у других материалов.

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Как мыть кухонную раковину из нержавеющей стали / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Чем чистить раковину из нержавеющей стали

Каких средств следует избегать

Почему нержавейка всё же может ржаветь

Металлические губки, проволочные щетки и средства с хлором - главные враги кухонной раковины из нержавеющей стали: они оставляют царапины и разрушают защитное покрытие металла. Для регулярного ухода достаточно теплой воды и мягкого моющего средства для посуды, а стойкие загрязнения удаляют пищевой содой или разбавленным белым уксусом, сообщает digi24.ro.

Белесые разводы на металле появляются из-за жесткой воды: после испарения на поверхности остаются минеральные соли. Риск возрастает, если раковину не ополаскивают и не вытирают сразу после использования.

Еще один фактор, притупляющий блеск, - пленка из жира, остатков пищи и засохшего моющего средства. Следы также оставляют кофе, чай и другие напитки с интенсивным окрасом, если их не смыть вовремя.

Коричневые пятна на поверхности не стоит автоматически считать признаком коррозии самой раковины. Чугунные сковороды или другие железные предметы переносят на сталь микроскопические частицы, которые под действием воды окисляются и выглядят как ржавчина. Аналогичный результат дает вода с высоким содержанием железа.

Как чистить раковину, чтобы не поцарапать

После удаления загрязнений внутреннюю поверхность моют мягкой неабразивной губкой или салфеткой из микрофибры, не надавливая сильно. Если пятно не исчезло, на влажный участок наносят немного пищевой соды и аккуратно втирают.

Известковые отложения растворяет белый уксус, разбавленный водой. Раствор смывают через короткое время, а участок тщательно промывают. Категорически запрещается смешивать его с отбеливателем и другими хлорсодержащими продуктами - при взаимодействии могут выделяться токсичные пары.

Завершающий этап - удаление всех остатков чистой водой и высушивание поверхности мягкой тканью. Для дополнительного блеска применяют специализированное средство для нержавеющей стали в соответствии с инструкцией производителя.

Почему нержавеющая сталь всё же портится

Стойкость сплава обеспечивает сверхтонкая пассивная пленка, которая образуется в результате реакции хрома с кислородом. Этот слой способен естественным образом самовосстанавливаться под действием воздуха.

Однако само название материала не гарантирует полной защищенности от разрушения. Длительный контакт с хлорированными веществами, растворами с высокой концентрацией солей или частицами железа локально нарушает защитное покрытие и провоцирует точечную коррозию.

Состав бытовой химии рекомендуется проверять даже в том случае, если на упаковке указано "для кухни". Особой осторожности требуют цветные модели моек и изделия со специальной обработкой поверхности.

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