Обувь, синтетические материалы и сухой воздух определяют, насколько ощутимым будет удар.

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Почему люди бьют друг друга током / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое разность потенциалов между двумя людьми

Какие материалы больше всего накапливают заряд

Каждый человек хотя бы раз в жизни, прикоснувшись к другому, ощущал небольшую искру, напоминающую легкий удар током. Однако мало кто знает, почему так происходит.

Главред решил разобраться, почему некоторые люди получают удар током.

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Почему люди получают удар током при прикосновении

Ощущение удара током при прикосновении к другому человеку не имеет ничего общего с протеканием постоянного электрического тока между телами - это кратковременный электростатический разряд, пишет Cronista.

Заряды накапливаются на поверхности тела, одежды или обуви, и когда у них нет возможности сходить постепенно, они высвобождаются резко, в момент контакта, иногда даже с видимой искрой.

Механизм явления объясняется разницей потенциалов. Если один человек заряжен сильнее другого, то при прикосновении заряды начинают быстро перемещаться, пока не установится равновесие. Именно это стремительное движение и ощущается как укол или легкий удар.

Разряд возможен в обоих направлениях - и когда тело отдает заряд, и когда принимает его. Эффект становится более заметным тогда, когда организм не успевает избавляться от накопленного заряда постепенно, а сам контакт длится мгновение.

Распространенное представление о том, что "током ударила" именно другой человек, наука не подтверждает: к моменту соприкосновения каждое тело могло накопить собственный заряд различной величины, поэтому источником разряда может быть любой из двух.

Почему одни люди электризуются больше других

Разница между людьми объясняется не физиологией, а бытовыми факторами - материалами одежды, обувью, типом пола и состоянием воздуха. Национальный институт безопасности и гигиены труда (INSST) указывает, что изоляционные материалы препятствуют отводу зарядов.

Владелец ботинок на резиновой подошве накапливает статическое электричество значительно легче, чем тот, кто носит обувь, способную рассеивать заряд. Синтетические волокна, резина и пластик действуют в том же направлении - они удерживают заряд на поверхности вместо того, чтобы отдавать его окружающей среде.

Отдельный фактор - влажность. При более высокой относительной влажности проводимость поверхностей возрастает, и накопленный заряд рассеивается почти незаметно. В сухом воздухе, напротив, заряд дольше удерживается на теле, поэтому разряды становятся чаще и ощутимее.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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