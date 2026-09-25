Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Украинский лидер сообщил об изменениях в ходе переговоров.

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Зеленский ждет ответа от команды Трампа после просьбы о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov

Что сказал Зеленский:

США, Украина и РФ готовятся к новым техническим переговорам

Следующая трехсторонняя встреча может состояться в ОАЭ, дата пока неизвестна

Украина попросила Трампа обсудить с лидером Китая возможность оказания влияния на Путина

США проведут новый раунд переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией по вопросу прекращения войны. Об этом, как сообщили "Новости.LIVE", отвечая на вопросы СМИ в чате ОП, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, новые переговоры состоятся в течение 10 дней после того, как украинская сторона проинформирует европейцев о новых деталях, а американские переговорщики проведут встречу с россиянами.

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Где может состояться следующая трехсторонняя встреча

Зеленский отметил, что США предложили в качестве места для трехсторонней встречи с Украиной и РФ на техническом уровне Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас Киев лишь ждет от Вашингтона предложения относительно даты переговоров.

Кто может повлиять на Путина, чтобы положить конец войне

Президент также рассказал журналистам, что Украина ждет от команды Трампа обратной связи относительно возможности лидера Китая повлиять на Путина с целью завершения войны.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

"Я лично просил президента Трампа поднять этот вопрос и сделать все, чтобы лидер Китая повлиял на Путина в плане завершения войны. Ответа от американской команды пока не получал. Рассчитываю, что получу", - подчеркнул Зеленский.

Назван единственный сценарий и условие прекращения войны

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

Пока Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать войну. Кроме того, Загородний отметил, что публичные заявления Киева о стремлении завершить войну связаны также с необходимостью сохранять международную поддержку. В то же время перспективы завершения боевых действий он связывает прежде всего с ситуацией внутри России.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20 - такой формат Владимир Зеленский назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной.

Ранее сообщалось, что требования России признать её суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей были исключены из повестки дня переговоров.

Накануне стало известно, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировала ощутимое изменение тональности в диалоге между Киевом и Вашингтоном. Если раньше американская сторона пыталась упрекнуть Украину в отсутствии аргументов, то теперь у Киева появились весомые козыри.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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